Povestea fotbalistului al cărui nume i-a iritat pe Ceauşeşti: „M-a chemat în birou şi mi-a zis: «Copile, ori îl schimbi, ori...»“

Povestea lui Gheorghe Ceauşilă poate fi uşor subiectul unui film. Bunicul său i-a schimbat numele, apoi Ceauşescu l-a rebotezat. “Pe mine m-a chemat Giurcă, dar bunicul mi-a schimbat numele imediat dupa naştere. M-a botezat Ceauşilă. A spus că primul nepot al lui o să-i poarte numele. El a avut cinci fete!”.

„Am început fotbalul acasă, la Chimia Râmnicu-Vâlcea, la juniori. Apoi m-au luat în armată, la Steaua. Abia ajunsesem de câteva zile când m-a chemat în birou Valentin Ceauşescu. «Copile, uite cum stă treaba», mi-a spus. «Ori îţi schimbi numele, ori îl transformăm în iniţială! Aşa nu poţi să joci fotbal, e ordin ştii tu de unde»”, povesteşte Ceauşilă, care avea 19 ani în acel moment.

„N-am vrut să-mi schimb numele de familie”, explică Gheorghe Ceauşilă, ajuns la 51 de ani. “Când am debutat pentru Chimia Rm. Vâlcea, am vrut să văd ce notă am primit în ziar, dar nu mă găseam în caseta tehnică. Mi s-a spus ziariştii că au trebuit să-mi schimbe numele în C. Gheorghe. Ordin de sus!”.