Poli Timişoara a învins-o pe ASA Târgu-Mureş şi s-a calificat în finala Cupei Ligii. Ionuţ Popa: „Am făcut chetă ca să putem juca. Nu ne prezentăm la finală!“

Pentru Poli Timişoara au marcat Henrique '17 şi '27 şi Cînu '65, iar pentru ASA Târgu Mureş a punctat Sin '48.

Poli Timişoara: Straton - Scutaru (Străuţ '68), Bocşan, Cînu, Şeroni - Soljic, Poparadu - Bărbuţ, Croitoru (Bârnoi '46), Fucek - Pedro Henrique (Vasi '62). Antrenor: Ionuţ Popa

ASA Târgu-Mureş: Bolboaşă - Dulap, Rougkalas, Szasz (Ciolacu '60), Bucur - Rus, Dică, Petriş - Ferfelea (Andre '32), Lemnaru, Sin. Antrenor: Ilie Stan

Meciul a fost arbitrat de Cătălin Popa, ajutat de Mircea Orbuleţ şi Bogdan Velicu. Rezervă a fost Florin Mazilu.

Tehnicianul Ionuţ Popa a declarat că Poli Timişoara nu se va prezenta la finala Cupei Ligii dacă nu va primi banii pentru accederea în ultimul act de la LPF şi a subliniat că oficialii bănăţeni au făcut chetă pentru a putea plăti o taxă la Consiliul Judeţean prin care li s-a permis să joace pe stadionul Dan Păltinişanu.

"Bine că s-a jucat şi bine că s-a terminat. Cei de la Consiliul Judeţean nu au vrut să ne lase până nu plătim o taxă. Am pus bani de la noi să-i dăm la Consiliu, să ne lase să jucăm. Echipa nu se va prezenta în finală, am făcut reclamă la Adeplast, dar am auzit că nu s-au luat banii de anul trecut. Dacă până în 20 nu îi primim, nu ne prezentăm. Cu o oră jumate am strâns banii, 6.000 de lei, să putem juca. Probabil vom face chetă şi la meciul de sâmbătă. Nu mai jucăm finala, că dacă am juca am bate şi pe Steaua şi pe Dinamo. Ne uităm la regulament, facem chetă şi plătim amenda, dacă vom fi amendaţi pentru neprezentare", a declarat Popa la Digi Sport. De cealaltă parte, Ilie Stan, antrenorul ASA, a afirmat că dacă jucătorii săi vor evolua la fel şi cu Steaua va fi greu să obţină un rezultat bun: "Am încecat să jucăm, dar este foarte greu când adversaul evoluează bine. dacă vom avea aceeaşi atitudine cu Steaua, va fi greu să facem o figură bună. L-am schimbat pe Ferfelea în minutul 32 pentru că a început foarte slab şi a mai şi greşit".