Poli Timişoara e în semifinalele Cupei României, după ce a trecut, la penalty-uri, de CFR Cluj, deţinătoarea trofeului

La finalul celor 90 de minute şi a celor două reprize de prelungiri, scorul a fost 0-0. La loviturile de departajare pentru Poli Timişoara au transformat Drăghici, Fucek, Soljici, Bărbuţ, Scutaru, Neagu şi a ratat Străuţ. Pentru CFR au marcat Nascimento, Tiago Lopes, Gomelt, Omrani, Bud şi au ratat Larie şi Deac.

Poli Timişoara: Curileac - Străuţ, Cânu, Scutaru, Şeroni - Soljic, Poparadu (Popovici '47/ Drăghici '120)- Bărbuţ, M. Croitoru, Fucek - Henrique (Neagu '54). Antrenor: Ionuţ Popa

CFR Cluj: Mincă - Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora - Gomelt, J.C. Ruiz (Nascimento '46) - L: Rus (Sorsa '56), Deac, Nouvier (Bud '63) - Omrani. Antrenor: Vasile Miriuţă

Meciul a fost arbitrat de Adrian Cojocaru, ajutat de Marius Nicoară şi Sebastian Stoianov.

"Nu mă uit la penalty-uri, îmi spunea cineva cum s-a ratat, marcat, apărat. Ei au desemnat ordinea în care o să se execute. Nu prea mă bucur că am ajuns în semifinale, eu am nevoie ca la Iaşi, Chiajna şi Târgu-Jiu să scot puncte. CFR-ul nu ne-a bătut anul ăsta, mereu i-am condus, sunt mai buni decât noi, noi am jucat cu inima, sufletul şi uneori cu capul. Am jucat 74 de minute în inferioritate, înseamnă enorm", a declarat Ionuţ Popa, citat de News.ro.