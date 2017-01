O fostă gimnastă din lotul naţional lansează acuze dure: „Nu aveam cum să ne calificăm la Jocurile Olimpice, din moment ce antrenorii nu şi-au dorit asta“

”Nu aveam cum să facem mare performanţă sau să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Rio, din moment ce antrenorii nu şi-au dorit asta – în lipsa coordonatorilor Octavian Bellu şi Mariana Bitang, ceilalţi tehnicieni, Adela Popa, Ioan Coroiu şi Lucian Sandu, îşi făceau de cap, se ţineau mai mult să ne pedepsească, să ne umilească, nu să facă antrenamente cu noi. Mai mult, fiecare avea protejatele lui, era un fel de haos organizat”, a dezvăluit gimnasta Asiana Peng.

”Deci să vă spun ce făceau antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang, în perioada 2013-2015.. În 2013 veneau destul de des la sală şi erau atenţi pe toate cele patru aparate, la fiecare în parte, ne dădeau indicaţii si tot ce era nevoie. În 2014 s-a tras foarte tare, pentru Campionatul European de la Sofia, unde a fost si câştigată medalia de aur pe echipe, la senioare. Imediat după Sofia, lucrurile n-au mai stat la fel, adică începuseră să lipsească destul de des, dar vorbeau cu ceilalţi antrenori la telefon sau pe Skype. Erau luni când veneau 2-3 zile la rand, apoi câteva săptămâni deloc.. şi tot asa! Veneau cand doreau…Atunci când pe mine m-a pus domnişoara Adela sa alerg cu saci de nisip la glezne, dupa 7 minute de stat în butoiul cu gheaţă, aceştia au fost în sala, dar tot timpul la sfârşitul antrenamentului plecau un pic mai repede – fix dupa ce ei au plecat, domnişoara Adela mi a dat de lucru. Adică cat timp erau ei în sală, ea se comporta oarecum Ok., aparent, dar cand ei nu mai erau îşi făcea clar de cap, vizibil de la o poştă. Alergarea cu sacii de nisip la glezne, după butoiul cu gheaţă, poate fi considerată o adevărată crimă, mai ales că ea ne-a zis că după gheaţă nu avem voie să mai facem absolut nimic, pentru că se rup muşchii… Sacii noi îi foloseam uneori la forţă.. şi ea ne spunea la fiecare în parte cine să îi pună pe mâini sau picioare.. de cele mai multe ori doar pe fetele care erau mai plinuţe le punea cu saci, dar eu, în toată perioada lotului am fost, de cele mai multe ori, sub greutatea optimă, chiar n-aveam treaba cu kilogramele. În anul 2015, soţii Bellu şi Bitang au venit aproape în fiecare zi, în lunile ianuarie şi februarie, după care, din martie şi până în septembrie nu prea i-a mai văzut nimeni la Izvorani. Din septembrie şi până în decembrie, când s-a destructurat lotul de la Izvorani, cei doi au fost în sală de maxim trei ori. Chiar dacă au fost Campionatele Europene, nu ei le-au pregătit, dar cu toate acestea, Andreea Munteanu a luat aur la bârnă. Nimeni altcineva nu a suplinit absenţa antrenorilor coordonatori – sigur, mai venea doamna Anca Grigoraş, de la Federaţie, dar cam odată pe lună, cam aşa ceva – adică venea când voia, se uita la noi, mai vorbea cu antrenorii şi cam atât. A, să nu uit, mai dădea câte-o indicaţie, două, dar numai lui Ponor şi Iordache. Domnul Stoica nu ştiu dacă a venit de trei ori la antrenamentele noastre, iar domnul Apolzan niciodată, ei veneu mai mult la concursuri”, a mai precizat, pentru Ilfov Sport, multipla campioană.