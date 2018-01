INTERVIU Simona Halep: „Am spus de câteva ori «gata», dar nu am gândit că s-a terminat. Sunt mândră de mine!“

A vorbit la conferinţa de presă despre partida cu jucătoarea din SUA, apoi a răspuns la câteva întrebări separat.

A fost cel mai greu meci din cariera ta?

Cred că a fost cel mai tenisonat. Astăzi mi s-au întâmplat multe lucruri pentru prima dată. E şi prima dată când am jucat un set cu mai mult de şase game-uri. A fost, a fost frustrant la un moment dat, dar acum e bine.

Te aşteptai la o asemenea rezistenţă din partea ei?

Ştiam că aleargă foarte mult, dar nu mă aşteptam să lovească atât de bine de pe spatele terenului. Ea a avut azi o evoluţie de jucătoare mare. Acum mă bucur că am jucat un asemenea meci, deşi acolo pe teren au fost momente cumplite.

La un moment dat te uitai spre Darren Cahill şi păreai că spui Gata! Ce s-a întâmplat?

Nu păream, ci chiar am spus-o. Important e însă că nu am gândit-o şi am putut să merg înainte. Au fost momente de frustrare, din cauza piciorului care încă mă doare, din cauza loviturilor care nu mi-au ieşit. Dar, per total, sunt mândră de mine şi de felul în care am luptat.

Ai salvat patru mingi de meci.

Da. Am avut şi şansa unei întreruperi atunci. M-am încărcat cu energie, am servit bine şi am revenit. A fost un moment de restart în mintea mea.

Ce te-a ajutat azi cel mai mult?

Serviciul, cred! Am servit bine, consistent şi am avut un avantaj din asta.

Piciorul ce îţi face?

Mă doare, dar nu mă gândesc la asta. Oricum, nu mă pot recupera complet, dar aş vrea să mă ţină cât mai mult. Cel mai greu îmi este să intru în joc. La început am probleme, apoi uit de el, de durere, de tot. Să vedem mâine, când mă voi trezi, cum va fi.

Cu ce rămâi după această victorie?

Mă bucur că am o mentalitate puternică, sunt mândră că am luptat, că nu am cedat şi am învins. Cred că psihicul e cel mai important, nu contează că eşti pe locul 1, pe locul 2 sau oriunde altundeva.

Simona Halep a învins-o pe Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13

