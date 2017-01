Noi dezvăluiri din „lagărul de la Izvorani“: „Dacă nu ne-au plăcut la faţă, de ce nu ne-au trimis acasă, de ce ne-au chinuit atât, că nu le-am făcut nimic?!“

”La Andreea Munteanu problemele au început să apară cam pe la sfârşitul anului 2014 – practic, se răzgândea foarte des, se ducea pe element să-l facă, dar se oprea, improviza ea ceva ca să finalizeze. Mergea la fiecare aparat şi făcea doar ce era mai uşor, se temea, pur şi simplu să mai facă acele sărituri sau rotiri, care dau dificultate exerciţiului, spunea că îi este frică! Din păcate, niciun antrenor nu i-a venit în ajutor, toţi au pus presiune pe ea, i-au vorbit urât, au jignit-o în toate felurile. Mai mult, era dată afară de la antrenament, când nu-şi făcea elementele, şi trimisă în vestiar. Ieşea de-acolo umflată de plâns şi nici la masă nu mai venea, de ruşine, poate să şi evite cuvintele urâte adresate de Adela Popa, Ioan Coroiu şi Lucian Sandu. Şi vreau să vă spun că Andreea era la potenţialul maxim, când a venit la Izvorani, şi sănătoasă din toate punctele de vedere. Eu o înţeleg, e greu să rezişti unor oameni maturi care îşi bat joc de tine, care te umilesc în toate felurile, care îţi râd în faţă, când trebuie să suporţi tot felul de umilinţe. Spun asta, pentru că le-am simţit pe pielea mea, dar eu am fost mai tare, aveam şi părinţii aproape şi am putut rezista. În 2015 s-a întâmplat cea mai mare nedreptate – Andreea Munteanu a devenit campioană europeană la bârnă, un aur nesperat, dar pe care Andreea l-a luat pe merit – cred că şi-a adunat toate puterile, a reuşit să uite toate umilinţele şi s-a împrietenit cu bârna, care a şi ajutat-o să fie cea mai bună. Cu aurul de gât, Munteanu s-a întors în ţară fericită şi se aştepta, cum era şi normal, la felicitări, la premieri, la cuvinte mai bune – dar totul s-a petrecut invers, de faţă cu tot lotul aliniat antrenorii i-au spus că acea medalie a fost o întâmplare, că nu are valoare să fie campioană europeană. Lucian Sandu a spus asta cu tărie, ba chiar şi Octavian Bellu a avut aceeaşi opinie. Doar antrenoarea de la bârnă, Lăcrămioara Moldovan, o susţinea şi încerca să o convingă de talentul ei, de forţa ei, de faptul că aurul european a fost obţinut pe merit. După acea şedinţă de pomină, în care i s-au minimalizat toate eforturile, toate meritele, Andreea Munteanu a căzut la pat, a făcut psoriazis, pe fond psihic, fiind nevoie de intervenţia medicului specialist, chiar de operaţii. Andreea Munteanu n-a mai fost bună de nimic, din acel moment, iar faptul că a fost luată la Mondialele de la Glasgow, fără să aibă pregătirea necesară, s-a datorat fricii celor de la Federaţie, care au fost abordaţi de părinţii Andreei. Au existat zvonuri că au luat-o în compensaţie, pentru că antrenorii lotului şi-au bătut joc de ea. De altfel, Mondialele de la Glasgow, care reprezentau prima oportunitate de calificare la Olimpiadă, n-au fost pregătite deloc de antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang – se spunea că au pe cineva bolnav în familie şi nu puteau să mai vină şi la Izvorani. Şi, aşa cum am mai susţinut, în lipsa celor doi coordonatori, era acolo un haos, pentru că ceilalţi tehnicieni nu făceau antrenamente profesioniste, nu ne ajutau, nu ne spuneau unde greşim, ce trebuie să facem. Fiecare avea două-trei gimnaste protejate, cu care lucra mai mult şi atât. Eu eram a nimănui şi mai erau gimnaste singuratice, ca să zic aşa”, a spus Asiana Peng, cu lacrimi în ochi, pentru Ilfov Sport.