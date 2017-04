Noi acuze la adresa lui Ilie Năstase, venite din partea căpitanului-nejucător al Belgiei: „Mi-a zis că sunt o mare curvă“

Acuzele la adresa lui Ilie Năstase curg din toate părţile, după ce Federaţia Internaţională de Tenis a deschis o anchetă în cazul căpitanului-nejucător al echipei de Fed Cup a României, în urma incidentelor provocate de „Nasty“ la Mamaia. Dominique Monami (44 de ani), căpitanul-nejucător al echipei feminine a Belgiei, care a câştigat disputa cu România (3-1), în luna februarie, la Bucureşti, susţine că Năstase a avut atunci un comportament reprobabil şi la adresa sa.

„A început prin a mă întreba ce vârstă am, spunându-mi că el nu iese decât cu femei care au jumătate din vârsta sa (n.r: Ilie Năstase va împlini 71 de ani pe 19 iulie)!“, a povestit Monami pentru „The Telegraph“. „Vorbea doar despre cartea şi cariera sa, nici măcar nu m-a salutat“, a mai povestit fosta jucătoare. Situaţia s-a tensionat în timpul partidei pierdute de Irina Begu, scor 3-6, 7-5, 7-5, în faţa belgiencei Elise Mertens. „La un moment dat, a aplaudat înainte ca mingea să atingă terenul. I-am spus arbitrului: «N-are voie să facă asta!». Atunci mi-a zis că sunt o mare curvă, în limba franceză“, a relatat Monami. „M-am făcut că nu aud şi mi-am spus: «Nu te gândi la nimic altceva decât la tenis, păstrează-ţi nervii sub control». Căuta să se certe cu mine, era clar. I-am cerut arbitrului să-i ceară să se oprească, iar după două ghemuri a cedat, văzând că nu-i dau nicio atenţie“, a mai spus belgianca. În ceea ce priveste incidentele de la meciul cu Marea Britanie, Monami a menţionat că nu a fost deloc surprinsă: „Când am citit despre ce s-a întâmplat, nu am fost surprinsă, chiar daca a fost mai grav decât ce a făcut cu noi. Este nerespectuos cu femeile, deoarece poate avea orice femeie în Romania. Poate se gândeşte la o femeie ca la un lucru, nu ca la o persoană“.

Odată ce arbitrul principal a hotărât că-l dă afară din teren pe domnul Năstase, el nu mai avea nicio calitate oficială. Dacă a scăpat acele cuvinte nepotrivite domnişoarei Konta sau căpitanului-nejucător, le-a scăpat într-un timp în care el practic nu mai avea nicio calitate oficială, arbitrul hotărâse înainte, să-l dea afară. El nu era căpitan-nejucător când a scăpat acele cuvinte, dacă le-a scăpat. Pentru că încă nu ştim exact ce a zis şi ce n-a zis George Cosac preşedintele Federaţiei Române de Tenis

A avut probleme şi în Cupa Davis

Puţină lume îşi aminteşte însă că în anii ’90 Ilie a fost şi căpitanul-nejucător al echipei de Cupa Davis a României. Din această postură, parcursul lui a fost unul modest. În 1994, Năstase l-a înlocuit pe Alexe Bardan, care urcase echipa României în Grupa Mondială I, şi a avut un prim meci ca şi căpitan-nejucător în Africa de Sud. N-a rezistat pe bancă decât un joc, cel dintre Răzvan Sabău şi Marcos Ondruska, fiind eliminat de către supervizorul meciului pentru proteste repetate la adresa arbitrului, iar locul său pentru restul partidelor a fost ţinut de George Cosac, care era cel mai experimentat dintre jucători. În orice caz, în componenţa Pescariu – Sabău – Cosac – Porumb, România a pierdut cu 5-0, iar Ilie Năstase a fost suspendat de către Federaţia Internaţională de Tenis pentru disputa următoare, barajul de menţinere în prima grupă cu Marea Britanie. „The Independent“ nota acum 23 de ani: „Năstase a fost avertizat de două ori înainte de a fi eliminat pentru obscenităţi repetate şi încercări de intimidare a oficialilor. Englezii au scăpat de acest personaj recalcitrant“. La Manchester, Alexe Bardan a stat pe bancă în locul lui „Nasty“, România a trecut cu 3-2 de Marea Britanie, după care Ilie Năstase s-a întors la cârma băieţilor. În primul meci din 1995, România a pierdut cu 4-1 jocul cu Maroc de la Casablanca, iar Florin Segărceanu a fost numit căpitan-nejucător.