Neymar, la Real Madrid din sezonul viitor: detaliile unei tranzacţii fabuloase

Paris Saint Germain a câştigat pentru al patrulea an consecutiv Cupa Franţei, după o confruntare de tip „David şi Goliat”. Colosul parizian a întâlnit în finală o grupare Les Herbiers, aflată în liga a treia, echipa unei comunităţi de doar 15.000 de locuitori. Are un buget de sub două milioane de euro, cam cât câştigă un star de la PSG în 6-7 luni.

PSG s-a impus doar cu 2-0, după un meci în care a avut 73 la sută posesie, a trimis 29 de şuturi spre poarta adversă şi a nimerit de trei ori bara în primele 20 de minute. Golurile au venit de la Lo Celso (24) şi Cavani (74 – penalty). Cursa lui Les Herbiers spre finală, care va rămâne probabil cel mai important moment din istoria clubului, a început în octombrie 2017 cu un meci la care au asistat 200 de spectatori, şi s-a încheiat pe Stade de France în faţa 73.772 de oameni. „Cenuşăreasa” finalei a avut 15.000 de susţinători în tribune, adică întreaga populaţie a comunei din ţinutul Loirei. De 10 adversari au trrecut Les Herbiers pentru a ajunge în finală, având totuşi norocul de a nu da peste niciun adversar din Ligue 1.

În semn de respect pentru parcursul adversarilor, căpitanul lui PSG, Thiago Silva, l-a invitat pe omologul său, Sebastian Flochon, să ridice cupa la final împreună.

Pentru PSG, aceasta a fost al patrulea an la rând în care câştigă şi Cupa Franţei şi Cupa Ligii Franţei, şi al treilea sezon din ultimele patru în care cuceresc tot ce se poate pe plan intern. Parizienii au 42 de meciuri la rând fără eşec în meciurile de cupă, serie care a început în ianaurie 2014. Pentru Les Herbiers nu e mult timp de petrecut, pentru că vineri joacă pe terenul lui Beziers şi doar o victorie le garantează menţinerea în al treilea eşalon.

Pleacă Neymar la Real Madrid?

A fost cântecul de lebădă pentru antrenorul spaniol Unai Emery, care a „păcătuit” pentru eliminarea din Liga Campionilor în faza optimilor de finală. E posibil ca acesta să fie şi ultimul an al ui Neymar la PSG, vorbindu-se tot mai apăsat de un transfer al brazilianului la Real Madrid. Ziarul spaniol AS scrie că afacerea se va perfecta până la începerea Cupei Mondiale şi va fi, bineînţeles, un nou record în materie de transferuri. Afacerea i-ar costa pe cei de la Real Madrid o sumă ridicol de mare, în jur de 270 de milioane de euro. Accidentat în meciul cu Marseille, Neymar n-a mai jucat pentru PSG din febuarie, dar a fost prezent marţi seara pe Stade de France la finala cu Les Herbiers.