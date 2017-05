Naşul şi cu finul! Mirel Rădoi a dezvăluit care sunt relaţiile lui cu Gigi Becali, după mandatul eşuat pe banca Stelei

De atunci, relaţiile lui cu Gigi Becali, care îi este naş de cununie, s-au răcit considerabil. "Prefer să nu ii raspund decât sa avem discutii contradictorii. El se supara cand avem discutii contradicotrii si prefer sa nu ne certam. Este naşul meu de cununie, naşul copiilor mei şi nu vreau să ne certăm. Daca vorbim despre fotbal, ajungem sa avem astfel de discutii", a spus fostul fotbalist al Stelei.

El a vorbit şi despre numirea lui Dică pe banca roş-albaştrilor. "Mă bucur pentru Dică şi sper să fi luat cea mai bună decizie şi sper ca şi clubul să ii ofere linistea si suportul de care are nevoie, altfel, ii va fi greu. A acceptat din acelasi motiv pentru care am acceptat si eu, e greu sa refuzi Steaua. Am discutat cu el, i-am spus punctul meu de vedere. E greu să refuzi Steaua, pentru că noi am jucat acolo. L-am sfatuit să meargă, dar i-am semnalat şi problemele pe care le ştie şi el", a declarat Mirel Rădoi, în exclusivitate la Dolce Sport.