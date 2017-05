Nadia, omagiată de canadieni la 41 de ani distanţă de momentul în care a devenit „Zeiţa de la Montréal“: „Nu eram o maşină, eram doar o mică fetiţă!“

Din această postură, fosta mare campioană a fost invitată la o emisiune televizată din Canada, unde a vorbit despre Jocurile Olimpice din 1976, unde a obţinut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

"Îmi amintesc când am început exerciţiul. Am crezut că am reuşit o evoluţie bună, însă nu m-am gândit că am avut o evoluţie perfectă", a declarat Nadia, care locuieşte în prezent în Oklahoma City.

"Ştiu că nu m-am uitat la tabelă, deoarece mă gândeam deja la exerciţiul de la bârnă după ce terminasem. Apoi am auzit un zgomot mare în sală, m-am uitat în jur, am întors capul şi am văzut tabela. Prima oară am văzut numărul meu de concurs, 073, iar apoi nota 1,00 care era dedesubt. M-am uitat la una dintre colegele mele, iar ea a ridicat din umeri, indicând că ceva nu este în regulă la tabelă. Totul s-a petrecut foarte repede", a povestit campioana.

După acel moment, biletele la competiţia de gimnastică, care costau în mod normal 20 de dolari, ajunseseră să fie vândute cu 200 pe piaţa neagră! "Nu eram o maşină, eram doar o fetiţă mică", şi-a reamintit Nadia.