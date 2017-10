Mundo Deportivo: Carles Villarubi, vicepreşedintele FC Barcelona, a demisionat

Villarubi voia ca partida să nu aibă loc.







Preşedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, a declarat că FC Barcelona a dorit amânarea meciului, dar nu s-a putut. "Îi susţinem pe cei care au de suferit astăzi. Am fi pierdut şase puncte dacă nu am fi jucat, după răspunsul negativ al La Liga. Am decis să jucămcu porţile închise ca să ne arătăm nemulţumirea", a afirmat el.





Potrivit presei spaniole, cu câteva minute înainte de startul jocului cu Las Palmas fotbaliştii echipei FC Barcelona încă nu ajunseseră la un consens cu privire la disputarea partidei. Majoritatea jucătorilor voia să evolueze, însă unii fotbalişti, între care şi Gerard Pique, nu erau de acord. În cele din urmă echipa a convenit să intre pe teren pentru a se încălzi şi a juca apoi cu Las Palmas.





Partida FC Barcelona - Las Palmas are loc la Barcelona, fără public. După 70 de minute de joc, scorul este 2-0 pentru FC Barcelona.





Referendumul pentru independenţa Cataloniei a fost declarat ilegal de Guvernul central de la Madrid, care afirmă că, în conformitate cu prevederile Constituţiei, statul are caracter indivizibil şi a trimis mii de poliţişti în Catalonia pentru a împiedica votul, închizând secţiile de vot şi confiscând urne şi buletine de vot.