Mircea Lucescu vorbeşte despre plecarea de la Zenit Sankt Petersburg

Zenit se află pe locul 3 în campionat, la opt puncte de lider, şi are şanse mici de a câştiga titlul. Din această cauză, ruşii nu mai sunt chiar încântaţi de Lucescu, vorbindu-se tot mai des despre plecarea lui. "Nu ţin de acest contract, nu ţin de nimic. Am venit cu dorinţă mare de a reuşi să reconstruiesc o echipă puternică, făcând un joc frumos, prin care să dominăm, dar să avem şi rezultate. Zenit este într-o schimbare absolut normală. În vară, media de vârstă a acestui echipe era de 28 de ani şi 8 luni, fiecare echipă are nevoie de un ciclu. Toate celelalte echipe cu care luptăm se bazează pe acelaşi lot, au schimbat 1-2 jucători.Noi a trebuit să schimbăm 7-8 jucători, pentru că mulţi şi-au făcut datoria faţă de echipa asta, dar unii au plecat, alţii au căzut fizic, pentru că este foarte greu campionatul Rusiei" , a declarat Mircea Lucescu după ultimul meci de campionat.