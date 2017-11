Mihai Stoica, în rol de John Rambo: explicaţii penibile pe Facebook pentru bătaia în care a fost implicat într-un club

„Adevărul“ a scris aici despre incidentul şocant în care a fost implicat Mihai Stoica. Iniţial, acesta n-a dorit să comenteze cazul, însă n-a avut încotro, după ce patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a confirmat totul.



La câteva ore după ce subiectul a „explodat“ online, Mihai Stoica a postat următorul mesaj pe contul său de Facebook.



Ce a scris?



*Am ieşit a 2 a oară în club în ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit pentru Dan, prietenul fiicei mele, care se implicase într-un incident.



*În interiorul clubului, am aplanat conflictul, afară mi-am ieşit din minţi şi am exagerat, urlând, în momentul în care cineva l-a bruscat pe Dan, deşi părea că se liniştise.



*Nu-l cauţionez, a greşit, nu e prima oară, dar sper să fie ultima. Am făcut ce ar face orice bărbat pt familia sa, pentru că el, alături de copilul meu pe care-l iubesc necondiţionat, este familia mea. P.S. Azi dimineaţă am fost la antrenament, ne-umflat, ne-tumefiat, ne-învineţit.