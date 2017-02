Mihai Pintilii, autorul primului gol stelist, despre faptul că Gigi Becali a ordonat scoaterea sa din echipă

Pintilii spune că nu a fost influenţat de declaraţiile lui Gigi Becali, recunoaşte că a avut o discuţie cu acesta, dar nu a vrut să explice de ce banderola i-a fost luată şi a ajuns pe braţul lui Denis Alibec.

"Nu am avut o săptămână grea, a fost OK pentru mine. Importante sunt cele trei puncte de astăzi. Nu am pentru ce să-i răspund patronului echipei. Am avut o discuţie, el spune ce vrea, eu nu am avut de demonstrat nimic. Intru şi dau 100%, indiferent de meci. Nu vreau să comentez despre banderolă, altă întrebare! Eu sunt bucuros că joc la Steaua, aceste amănunte rămân în vestiarul nostru. Era un meci important, veneam după două egaluri şi cred că victoria ne dă moral pentru următoarele jocuri. Sper să continuăm aşa şi să luăm cele şase puncte rămase până la final", a declarat Pintilii, la Digi Sport.