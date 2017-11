Lovitură de imagine! Florin Mergea va juca din 2018 alături de un colos al tenisului masculin din proba de dublu

Începând cu 2018, Nenad Zimonjic va fi noul partener al lui Florin Mergea. Sârbul în vâstă de 41 de ani a mai jucat în acest an alături de Troicki şi de Pavic.

Cele mai importante trofee câştigate de Nenad Zimonjic sunt cele opt titluri la turneele de Grand Slam, Australian Open (2004, 2008-dublu mixt), Roland Garros (2010-dublu masculin, 2006, 2010-dublu mixt ) şi Wimbledon (2008, 2009-dublu masculin, 2014-dublu mixt), Cupa Davis cu echipa Serbiei (2010) şi Turneul Campionilor de două ori (2008, 2010).

"Am fost destul de norocos în viaţă să cunosc şi să am alături de mine oameni deosebiţi. La fel şi în cea legată de tenis. Înainte de a vă spune cu cine voi juca în prima parte a anului viitor, aş dori să-i mulţumesc lui Adi pentru colaborarea noastră şi sper să iasă cu bine din provocarea căreia trebuie să-i facă faţă. Nenad Zimonjić e un jucător care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O să vă povestesc mai multe cu altă ocazie. Eu şi Zimo ne-am tot tatonat reciproc în ultimii ani dar angajamentele noastre din acele momente nu au permis ca intenţiile noastre să devină realitate. Totul are o limită însă, de aceea mă bucur să vă spun că, începând cu startul lui 2018 vom juca împreună" , a scris Mergea pe Instagram.