Ion Oncescu a premiat un bucureştean care a câştigat 80.000 de euro

5 aprilie 2017 rămâne o zi istorică pentru un bucureştean în vârstă de 31 de ani care a câştigat la aparatele de Megajackpot peste 80.000 de euro.

Bărbatul a câştigat săptămâna trecută cel de al 69-lea premiu Megajackpot. Tânărul este jucător de aparate de mai bine de 12 ani, ba chiar a fost şi la Las Vegas, acolo unde a şi câştigat mai multe premii cash. Săptămâna trecută, tânărul a intrat în agenţia Stanleybet, situată în Şoseaua Colentina, nr. 55, a băgat în aparatul de Megajackpot 500 de lei, a ales să joace pe miză de 200 de credite, a intrat în speciala Megajackpot, i-au apărut pe ecran simbolurile KING KONG CASH, a selectat 7 jocuri gratuite, iar la cea de-a treia mână a primit premiul Mystery Kong Bonus, câştigând astfel premiul total de 360,865.21 lei.

„Nu am presimţit că va fi o zi de sărbătoare, mai ales că în acea dimineaţă mi se stricase şi o piesă de la maşină care costa foarte mult. Am venit în agenţie să joc, am băgat bani şi am ieşit să fumez. Nu eram lângă aparat când am câştigat. Am intrat imediat şi nu îmi venea să cred. Nu e prima dată când câştig la aparate. Am jucat şi la cazinourile din Las Vegas şi am câştigat premii în bani. Cu banii primiţi de la Megajackpot îmi voi repara maşina şi voi pleca într-o vacanţă”, ne-a povestit fericitul câştigător.

Ion Oncescu, ambasadorul Megajackpot în România, a făcut plata celui de al 69-lea premiu Megajackpot. La evenimentul de premiere, campionul mondial la skanderberg i-a provocat pe cei prezenţi la o partidă reprezentativă sportului braţului de fier.