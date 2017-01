INTERVIU de la Melbourne cu Sorana Cîrstea, calificată în optimile de finală de la Australian Open 2017: „N-am văzut în viaţa mea aşa ceva“

Sorana a jucat excelent în faţa americancei Allison Riske, locul 42 WTA, scor 6-2, 7-6, şi a trecut în optimile de finală, unde va juca împotriva învingătoarei dintre Garbine Muguruza şi Anastasia Sevastova.

Prima dată în optimi la Australian Open. Cum a fost meciul?

Da, sunt fericită. Sunt a doua oară în optimi la un Grand Slem şi prima dată la Melbourne. Mi-aş fi dorit mai multe rezultate, dar e bine şi aşa. Cred că am jucat bine şi am gestionat aşa cum a trebuit momentele dificile. Cum am spus şi înaintea meciului, încerc să fac orice ca să nu mă abat de la planul pe care îl stabilesc cu antrenorul.

La un moment dat a părut că pierzi iniţiativa. Ce s-a întâmplat?

În setul doi ea a revenit foarte bine şi a contat enorm că am reuşit să duc meciul în tie-break şi apoi să câştig. Dacă intram în setul trei ar fi fost greu, deoarece Allison începuse să lovească foarte bine. Azi a fost mai ciudat şi din cauza condiţiilor, a bătut vântul din toate părţile şi ne-a stricat mingii şi mie şi ei.

Cum e să joci un meci la 35 de grade şi pe următorul peste două zile la numai 17?

N-am văzut în viaţa mea aşa schimbări de temperatură. Chiar vorbeam cu cineva şi îi spuneam asta. E dificil, dar trebuie să te adaptezi, nu avem ce face. Mie îmi place mai mult pe căldură, însă nu e după cum îmi place mie.

Înaintea setului doi am văzut că ai nişte probleme la piciorul drept?

M-au bătut adidaşii şi am făcut nişte băşici. Le aveam dinainte, dar îmi căzuseră pansamentele. nu e nimic grav, sunt ok.

Te simţi puţin obosită după prima săptămână?

Nu, deloc. Mă simt foarte bine pentru că fac recuperare după fiecare meci. Sper să mă ţină straea asta cât mai mult.





Antrenorul ţi-a dat un sfat special?

Nu neapărat acum, dar de când sunt cu dânsul (n.r. Marius Comănescu) s-au schimbat multe în cariera mea. Cred că a fost cea mai bună mutare pe care am făcut-o şi îi mulţumesc pentru asta, deoarece a acceptat să mă antreneze într-un moment dificil pentru mine. A fost pentru prima dată când eu m-am dus la un antrenor să-l rog să mă pregătească. Îl ştiam de la FED Cup, unde l-am avut un an şi de atunci am fost impresionată de sfaturile şi de modul în care ne pregătea. Cred că succesul meu este şi al lui.

Azi ai scos câteva mingi incredibile.

Da, apropo de întrebarea dinainte, antrenorul mi-a zis să alerg după fiecare minge indiferent de scor, pentru că astfel transmiţi adversarului că nu renunţi la nimic. E mesajul că nu ai nici cel mai mic lucru de cedat.

Urmează un posibil meci cu Muguruza. Cum ţi se pare?

Pentru mine contează doar azi, Nu ştiu ce va fi mâine. Muguruza, Sevastova nu ştiu şi nici nu prea contează. De când am trecut de problemele mari pe care le-am avut la umăr, pentru mine contează doar prezentul.

Din optimi se schimbă însă multe lucruri, inclusiv terenul pe care vei juca. Urmează o arenă mai mare, spectatori mai mulţi. Va fi o presiune suplimentară?

Va fi mai bine pe o arenă mai mare, în primul rând pentru că am spaţiu mai mult în spate. toate jucătoarele caută asta. Presiune nu este, deoarece eu nu văd decât terenul, sunt concentrată doar la asta.

Azi ai avut o galerie inedită. Ştii cine erau băieţii aceia?

Nu, dar a fost super că m-au susţinut. Şi lor şi românilor din tribună, dar şi celor de acasă, le mulţumesc. Sper să fie lângă mine în continuare.

Eu încerc să-mi ţin cât mai mult serviciul, să nu cedez breakuri. Am nevoie de mai multă agresivitate şi sper să pot obţine asta cât mai curând

Adevărul la Australian Open 2017 - proiect susţinut de Aqua Carpatica