Ilie Năstase, dezlănţuit: „Iliescu e cel mai vinovat! România e acaparată de foştii securişti. E furată pe bucăţi!“

Într-un interviu acordat "Weekend Adevărul", fostul mare tenismen a povestit culisele campaniei electorale din vara anului 1996, când a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Victor Ciorbea.

De ce aţi intrat în politică, în 1996?

Nu am intrat în politică. Am venit să candidez la primăria Bucureştiului în ’96. Nu am fost în niciun partid, am fost independent. Cum am ajuns la asta? Eram la Mircea Geoană, la Washing­ton – el era pe atunci ambasadorul nostru în America, iar eu eram naşul lu’ aia mică a lui. La o recepţie m-am întâlnit cu Adrian Năstase. El mi-a propus: „Hai, domn’e, nu vrei să te întorci în România? Nu vrei să candidezi?“. Mi-am făcut o echipă de campanie cu Dan Fischer, cu Cristi Burci, cu Sorin Oprescu, Dan Ghibernea... Şi aşa am ajuns să candidez.

V-a plăcut în campanie?

Nu. M-au dus pe la fabrici, prin pieţe, arunca lumea cu varza după mine. Trebuia să le mai promit şi nişte lucruri, şi mie nu îmi place să promit.

Ce aţi fi făcut cu Bucureştiul, dacă reuşeaţi în alegeri?

Am vrut doar să fac curăţenie, atât. Nu aveam experien­ţă de primar. Bine, că nici Ciorbea nu avea. El a promis că în 200 de zile face Bucureştiul ca Parisul.

De ce credeţi că aţi pierdut alegerile?

Pentru că am declarat la un moment dat: „Pe mine nu mă îndoaie nici Iliescu”. Şi de atunci nu am mai fost susţinut. Au fost şi alegerile prezidenţiale tot în 1996 şi l-au susţinut toţi pe Iliescu. Hrebenciuc m-a abandonat. Eu mi-am plătit singur afişele. Acum nu aş mai candida.

Cum vedeţi România acum?

Nu îmi place pentru că e acaparată de foştii securişti. E furată pe bucăţi. În ăştia 20 de ani fiecare a luat ce a putut.

O să se supere domnul Ţiriac pe dumneavoastră, că el e cel mai mare magnat al ţării.

Să se supere! Păi, să ştiţi că şi el a avut relaţii cu securiştii, că altfel nu putea să facă afacerile pe care le-a făcut. Securiştii au furat ţara şi Iliescu e cel mai vinovat de chestia asta! Acum văd România foarte rău. Să ştiţi că oamenii simpli nu mai au nicio şansă, dacă n-au avut relaţii cu securiştii, nu au putut face nimic.

Dumneavoastră mergeţi să votaţi?

Nu. Şi îndemn şi lumea să nu se mai ducă la vot.

