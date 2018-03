Halep se reuneşte cu un om special la Indian Wells: „Am vorbit cu el aproape zilnic. A plecat deja de acasă“

Simona Halep se pregăteşte pentru cel de al patrulea turneu la care va participa în 2018, după Shenzhen, Australian Open şi Doha. Românca nu l-a mai avut alături de ea pe antrenorul Darren Cahill, după ce a plecat de la Melbourne, după finala jucată în primul Grand Slam al anului.



Acum însă, cu ocazia competiţiilor din SUA, Simona se va reuni cu omul care a ajutat-o enorm să crească, atât din punct de vedere sportiv, cât şi în ceea ce priveşte forţa mentală. Halep a confirmat la Digi Sport că Darren Cahill va fi alături de ea la Indian Wells.



Ce a spus?



*Am vorbit, aproape zilnic, el a plecat deja de acasă, îi trebuie ceva timp să ajungă oriunde din Australia. Totul e OK, am fost cu Andrei (n.r. Pavel) zilele astea, cu Teo (n.r. Cercel), preparatorul fizic, cu Andrei (n.r. Crisofor) fizioterapeut, am avut echipa lângă mine.



*Sunt foarte OK lucrurile şi mi-aş dori să dureze mult mai mult. Ne înţelegem bine şi e un mare plus pentru echipa mea.