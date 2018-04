Halep, motivată printr-un mesaj: Ce i-a transmis Darren Cahill înainte ca Simona să ducă România în Grupa Mondială

Simona Halep a evoluat pe zgură, pentru prima dată după finala pierdută la Roland Garros, în 2017, în faţa Jelenei Ostapenko.





Cele 315 de zile care au trecut de la ultimul meci al lui Halep pe zgură la French Open 2017 s-au văzut, în prima zi, la Cluj, atunci când românca s-a cam chinuit în faţa lui Golubici (115 WTA).





Duminică însă, constănţeanca de 26 de ani s-a impus, fără emoţii, în duelul cu Patty Schnyder (149 WTA). După această victorie, ocupanta locului 1 WTA a dezvăluit că a fost încurajată, înainte de a intra pe teren, printr-un mesaj primit din partea antrenorului ei, australianul Darren Cahill.





Ce a spus Halep?





*Mi-aş fi dorit mult să fie aici (n.r. – Darren Cahill), să vadă cum este, că avem un public extraordinar, dar a fost treaz, s-a uitat la meciuri.





*Chiar mi-a scris înainte de meci, când a văzut că joc cu Schnyder, să-mi fac jocul şi să nu mă gândesc prea mult cu cine joc.





*Acum m-a felicitat, e cu ochii pe mine. Avem o relaţie foarte strânsă, avem încredere unul în celălalt.





*Pavel (n.r. – Andrei Pavel, celălalt antrenor al Simonei) e o persoană importantă pentru mine, face parte din echipa mea. Mă bucur că am întregit echipa mea şi am făcut-o atât de puternică, sunt oameni deosebiţi. Pe Darren îl aştept la Madrid, ca în fiecare an.