Halep îşi numără banii la Madrid: „Mă duc la shopping!“. La ce sumă a ajuns în doar cinci zile

Simona Halep face cel mai bun turneu din 2017. Pentru prima dată în acest an, constăţneanca a avansat până în semifinale şi la simplu, dar şi la dublu.



Drept urmare, Simona a adunat în doar cinci zile o sumă colosală din premii: 257.555 de euro pentru prezenţa în careul de aşi la simplu şi 79.360 de euro pentru calificarea în semifinale la dublu. Bucuroasă pentru aceste rezultate sportive şi financiare, Halep a dezvăluit la Digi Sport ce va face cu banii câştigaţi la dublu, acolo unde nu miza pe un parcurs atât de lung, alături de Irina Begu.



„Sunt bani de cumpărături“, a explicat Simona cu zâmbetul pe buze. Apoi, a detaliat ce a îndemnat-o să joace şi la dublu.



„Irina (n.r. - Begu) m-a întrebat înaintea turneului, dacă vreau să joc la dublu. L-am întrebat pe Darren (n.r. - Cahill, antrenorul ei) dacă ar fi bine să joc, pentru că eram nehotărâtă. Mi-a răspuns că ar fi bine să joc câteva meciuri, astfel că răspunsul meu a fost <<Da>>. Nu suntem partenere de dublu obişnuite. Suntem colege şi prietene. Ne-am propus să jucăm împreună în această săptămână. La Roma, nu voi mai juca la dublu. Ea ştie asta, nu este o noutate“, a povestit Halep.



Aceasta a explicat şi un detaliu amuzant legat de partida câştigată în sferturi cu cuplul Mirza / Shvedova (India / Kazahstan).



„Am fost foarte motivată pentru că am fost lovită în cap la începutul meciului. Încă simt lovitura. Nu-mi puteam imagina un eşec. Am făcut tot ce am putut. Am avut multă energie. Am lovit totul, iar antrenorul mi-a spus că a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată la dublu. I-am zis: <<Da, trebuie să fiu lovită înainte, iar apoi pot juca>>“, a glumit Simona.