Halep la French Open: cu cine ar mai avea de jucat Simona în drum spre câştigarea primului Grand Slam

Simona Halep dansează pe zgură! 20 de meciuri disputate începând cu Fed Cup, iar bilanţul e fabulos: 18 victorii, 2 înfrângeri. Încă trei partide câştigate şi trofeul de la Roland Garros va ajunge în mâinile româncei.





Constănţeanca de 25 de ani are patru victorii şi niciun set cedat la French Open 2017, iar rezultatul din optimi, 6-1, 6-1 cu Suarez Navarro, a fost încă un semn că Halep creşte de la meci la meci şi radiază de încredere. Românca a dominat cap-coadă o partidă cu o adversară care, de asemenea, nu pierduse niciun set la Paris. Mai mult, iberica avea 6-0 în confruntările cu Halep pe zgură. Simona a dat însă de pământ, în doar o oră, cu aceste statistici şi şi-a adjudecat calificarea în sferturi.





„N-am lăsat-o să intre în teren, am dominat, totul a fost minunat pentru mine. E o jucătoare talentată, deschide unghiurile, dar azi am făcut-o să se grăbească şi lucrurile au mers din plin pentru mine. Am jucat bine, dar vreau să alerg mai mult“, a spus ocupanta locului 4 WTA, după o nouă prestaţie excelentă.





Svitolina, cu chiu, cu vai





Pentru Halep urmează un duel cu Elina Svitolina, cea mai bună jucătoare din circuitul WTA în 2017 şi ultima care a învins-o pe Simona. Ucraineanca s-a impus în finala de la Roma, exact înainte de Roland Garros, profitând şi de o accidentare suferită de Halep. Atunci a fost 4-6, 7-5, 6-1. Cele două s-au duelat şi în 2013, la Sofia, câştig de cauză având Simona: 6-1, 6-1.





Svitolina a fost la un pas de a rata revederea cu învinsa ei de la Roma. Ucraineanca s-a chinuit teribil, în optimi, în faţa lui Petra Martici (Croaţia, 290 WTA). Jucătoarea venită din calificări a câştigat primul set, 6-4, dar le-a cedat pe următoarele două: 3-6, 5-7. În decisiv, Martici a condus cu 5-2, dar apoi Svitolina a revenit şi s-a calificat spectaculos.





Ar urma Pliskova şi Mladenovici





Niciuna dintre sportivele rămase în competiţie la French Open 2017 n-are în palmares un trofeu de Mare Şlem. Având în vedere rezultatele de până acum, drumul Simonei spre trofeu ar putea arăta aşa, dacă va trece de Svitolina:





*Semifinale: Pliskova (3 WTA)





*Finală: Mladenovici (14 WTA)





„Dacă îl dai pe dracu', s-ar putea să-l întâlneşti pe fiul lui. Mladenovici arată un tenis şi mai puternic şi mai frumos decât la Madrid (n.r. - unde a pierdut finala în faţa lui Halep). Simona a scăpat de Muguruza şi, eventual, o aşteaptă franţuzoaica într-o formă deosebită“, a comentat Cristian Tudor Popescu într-o intervenţie la Digi 24.