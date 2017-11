Gigi Becali: „Singurul român care poate concura cu mine financiar este Ţiriac“

Becali a menţionat că l-a dorit pe Valentin Costache la FCSB, dar a fost convins să nu îl transfere. "Mie mi s-a oferit Costache înainte cu o zi cu 700.000. Voiam să îl iau şi cred în Costache, numai că m-au întors oamenii mei. Vizavi de Mailat… nu poate să-mi ia mie nimeni niciun jucător dacă îl vreau. Singurul român care poate concura cu mine financiar este Ţiriac. Au venit impresarii lui Mailat la mine, oamenii mei îi voiau şi eu nu-l voiam. Nu cred în Mailat, cred în Costache. Pe Moruţan îl vreau şi eu, dacă eu îl vreau nu o să poată să-l ia CFR niciodată. Cei de la CFR vor să calce pe urmele mele, dar ce-a fost bun am luat eu, Coman, Nedelcu, Man, ăştia sunt perlele României. Şi Moruţan", a explicat el.

Finanţatorul FCSB consideră că în România "cine dă bani la fotbal e nebun". "Vrea să se distreze dând foc la bani. La fotbal în România nu există să câştigi bani. La mine, am fost norocos, Dumnezeu a făcut minuni. La mine e minune".

Gigi Becali a precizat că îl sfătuieşte pe Ionuţ Negoiţă să plece cât mai repede de la Dinamo, ca să "mai salveze ce mai poate salva". În ceea ce îl priveşte pe Cristian Borcea, acesta nu este interesat să revină la Dinamo, potrivit patronului FCSB: "Am vorbit cu Borcea, l-am întrebat mi-a spus că nu-l interesează nici dacă primeşte gratis Dinamo şi primeşte bani în plus".

Becali a povestit şi că Romario Benzar a fost dorit de un club din străinătate, încă din perioada în care juca la FC Viitorul, însă gruparea respectivă nu a vrut atunci să plătească 700.000 sau 800.000 de euro pentru jucător. Acum însă, clubul ar fi dispus să dea cinci milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB. "A vrut să-l ia cineva pe Benzar de la Hagi şi nu a dat pe el 700-800 de mii. A venit după aia la mine şi eu le-am cerut 7 milioane. Mi-au zis: «Noi nu putem să luăm jucători de la Viitorul, că suntem Anglia, mai bine dăm cinci milioane şi luăm de la Steaua, decât de la Viitorul pe 700.000". Să stea liniştit că tot şapte milioane cer. E fundaşul titular în echipa naţională şi cel mai bun fundaş dreapta din România", a afirmat Gigi Becali.

El a precizat că FCSB va fi din nou Steaua, peste câteva luni: "O să fie Steaua iar, în 5-6 luni de zile. Şi toate procesele le voi câştiga. Dinamo e un brand, Rapidul este un brand… Dacă Steaua aduce bani în România şi face suporteri fericiţi ce mai vreţi?".

Gigi Becali a menţionat că nu a auzit şi nu crede că o companie chineză ar vrea să cumpere CSU Craiova. "N-am auzit şi nu cred. Rotaru Mihai din câte am înţeles este un băiat ambiţios şi cred că nu va vinde la chinezi. Dacă vinde, o să fie de râsul lumii. Craiova, Steaua, Dinamo, Universitatea, Rapid nu se pot vinde la străini".

Becali a mai spus că nu va mai avea pretenţii ca Golofca să plece de la FCSB dacă jucătorul va evolua în meciul cu Viktoria Plzen şi echipa bucureşteană va obţine o victorie. "Am vorbit cu Dică şi mi-a zis că are de gând să joace cu Golofca la Plzen. Dacă câştigăm meciul cu Plzen cu Golofca pe teren şi-a scos banii să rămână la Steaua şi nu ai am niciun fel de pretenţii să-l dau".

