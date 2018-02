Gigi Becali, în delir: Patronul FCSB a anunţat că Lazio va fi eliminată în retur şi a explicat şi cum. Toate reacţiile

Gigi Becali e omul extremelor! După un meci nereuşit dă cu jucătorii săi de pământ, iar după o victorie la limită, obţinută şi cu puţin noroc, cum a fost cea cu Lazio, e în stare de a compara FCSB cu Barcelona.



Joi seara, după ce vicecampioana s-a impus în faţa italienilor, latifundiarul din Pipera a jubilat în faţa reporterilor şi a explicat că echipa sa va trece de Lazio după manşa secundă.



Ce s-a spus după FCSB - Lazio?



Gigi Becali: Ne vom califica. Dăm şi un gol acolo sigur şi atunci ei n-au cum să ne dea trei ca să obţină calificarea! Aveam speranţe, dar nu mă aşteptam să dominăm, să avem ocazii clare, să facem pressing şi să stăm în terenul lor în minutul 85. Mă aşteptam să câştigăm, dar nu să jucăm aşa. Asta în condiţiile în care Budescu n-a fost în forma lui bună, deşi a dat pasă de gol. Normal că e cel mai bun joc din acest sezon, dar ţineţi cont că suntem după doar trei meciuri. Cred în calificare! Luaţi ocaziile, vedeţi cine a avut ocazii mai mari. A fost şansă, bun, dar luaţi jocul. Am fost primii la minge, mingea a stat numai la noi. Mai e o problemă că nu-l avem pe Pintilii în retur? Marcăm şi acolo, avem prima şansă. Mi-a plăcut Man, care e un geniu, şi mi-au plăcut şi fundaşii centrali. Vlad ne-a salvat. Pe Nedelcu vreau să îl remarc neapărat. A făcut un meci mare.



Nicolae Dică: Am încercat să ne ridicăm la nivelul celor de la Lazio. Am pregătit meciul foarte bine şi chiar dacă au fost unele probleme pe faza defensivă. Îmi doream să câştigăm jocul, cu acel pressing avansat prin cei trei atacanţi ai noştri, am recuperat mingi în jumătatea adversă, am avut ocazii şi am şi marcat. În retur întâlnim o echipă Lazio mult mai motivată, care joacă pe teren propriu. Va fi foarte greu, Lazio consider că pleacă tot cu prima şansă, sunt foarte puternici. Ne vom juca şansa până la final şi sper să facem o partidă bună şi să obţinem o calificare în care ced că erau foarte puţini care să creadă. Mă bucur că Gnohere a reuşit să marcheze, chiar dacă n-a putut să joace niciun meci oficial în acest an din cauza acelei suspendări din campionat. A făcut efort foarte mare, şi-a ajutat echipa şi a reuşit să marcheze. Cred că din minutul 55 cerea schimbare şi am tras de el. Era obosit, dar i-am cerut să reziste şi abia în minutul 82 am reuşit să-l schimb. Nedelcu avea crampe şi am zis să aştept 3-4 minute, să văd dacă poate să continue. În minutul 79 mi-a făcut semn că poate să joace în continuare şi am putut să-l schimb pe Gnohere, care ceruse schimbare de mai multă vreme. Vlad e un portar de viitor, avem încredere în el şi are calităţi foarte bune. Important e să rămână modest, să muncească la fel de mult şi, cu siguranţă, va ajunge un portar de mare valoare.



Constantin Budescu: E bine că am câştigat şi că n-am luat gol. Puteam face 2-0, dar, din păcate, am luat o decizie proastă la acea fază. Dar şi ei au avut câteva ocazii, aşa că e un rezultat bun pentru noi. Toţi jucătorii au fost la înălţime, ne-am depăşit limitele, ne-am bucurat de fotbal şi am făcut unul dintre cele mai bune meciuri de când sunt eu la Steaua. Şansele sunt tot 50-50. Acolo va fi destul de dificil, vor veni să-i susţină şi pe ei mulţi spectatori. Dar nu e imposibil, putem obţine calificarea.



Valerică Găman: Ne-am dorit 100% această victorie, iar fotbalul ne-a răsplătit. Suntem epuizaţi, am avut două meciuri extrem de grele. Cu siguranţă, acesta cu Lazio a fost mult mai greu decât cel cu CFR Cluj, dar trebuie să ne revenim până duminică, ne aşteaptă o partidă importantă cu Dinamo. Cred că în returul de la Roma trebuie să mergem să jucăm fotbal, dacă vom merge să ne apărăm, ne vor pedepsi imediat, sunt foarte puternici în atac.



Florin Tănase: E o seară reuşită. Mă bucur că n-am luat gol, acum avem prima şansă la calificare. Lazio are jucători foarte valoroşi, dar nu e o echipă de speriat, o poţi elimina. Pe „Olimpico“ trebuie să jucăm cu atenţie, la fel cum am făcut azi. Eu chiar am crezut în victorie. Lazio n-a câştigat vreun campionat în ultimii ani în Italia, ca să fie o echipă pe care să nu o eliminăm. N-ar fi o minune să ne calificăm. Le mulţumim oamenilor care au venit, am văzut că au fost din toate colţurile ţării. Cu aşa o atmosferă să tot joci. Din ce am văzut la televizor, cred că atmosfera va fi frumoasă şi acolo, dar suntem obişnuiţi.