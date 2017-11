Gigi Becali, un car de nervi după eşecul de la Iaşi: Dică şi trei fotbalişti au intrat în gura lui

După meci, Gigi Becali a ascultat declaraţiile lui Nicolae Dică şi ale jucătorilor şi a intervenit la DigiSport: „"Jocul e bun când câştigi meciul. Au avut şi ei mai multe ocazii, nu numai ocazia golului. Eu nu pot să felicit jucătorii, partea stângă moartă - Momcilovici, partea dreaptă - Teixeira şi a doua repriză mort... A pierdut toate mingile. Teixeira, Marko şi Nedelcu, la care Dică a greşit... Nu trebuia să-l pună să joace după ce a venit de la echipa naţională şi a avut antrenament numai o zi. Nu am ce să reproşez nici eu celorlalţi şapte jucători, dar ăştia trei jucători, Nedelcu, Teixeira şi Marko afară. Îi schimb, fac schimbare imediat. Ia schimbă trei, ca să se înveţe minte să joace fotbal. Marko nu a jucat nimic. Se pot face şi două schimbări şi de-acum o să-i cer antrenorului să facă două schimbări la pauză dacă nu merge jocul. Cu Nedelcu i-am atras atenţia. Tu ai greşit. Am plătit şi 500.000 pentru el, acum îmi pare rău că am plătit. Dacă eşti la Steaua trebuie să ai atitudine. Momcilovici toate mingile le-a pierdut. Teixeira a pierdut toate mingile, a încurcat toate mingile“.

"Ei n-au voie decât să bată 3-0, 4-0 echipele astea mici. Cine, Momcilovici? În minutul 20 schimbat. Nedelcu? în minutul 15 schimbat. Aşa trebuie de-acum încolo. O să-i spun aşa, vreau să văd schimbări în minutele 20-25. N-am să văd? O să mă impun eu. Mi-am dat doar părerea, dar dacă vreau să impun, impun. Dacă se mai întâmplă, la revedere cu independenţa.

Îmi reproşez că nu m-am impus. I-am spus lui Dică, părerea mea, nu mă bag, dar comunicăm, bagă-l pe Bogdan sau pe Vlad ca să avem jucător sub 21 şi nu ne dă gol Iaşiul. Am luat mulţi jucători, lot numeros, pentru că am trăit încontinuu momente cu jucători veniţi obosiţi de la echipa naţională sau obosiţi din trei în trei zile. Dacă nu mână de fier, se alege praful".

Nicolae Dică a declarat vineri seară, după eşecul din meciul de la Iaşi, că nu are ce să le reproşeze jucătorilor săi. "Nu am ce să le reproşez băieţilor, am făcut un joc bun, am avut o atitudine bună, am dominat de la un capăt la celălalt. Chiar dacă am luat bătaie în această seară puteam să scoatem mai mult. Am avut 7-8 ocazii. Am pierdut doar un meci, trebuie să fim încrezători în continuare şi cu siguranţă la sfârşit ne vom îndeplini obiectivele. Bogdan Planici a avut evoluţii foarte bune de când a venit la noi, nu sunt supărat pe el", a spus Dică la Digi Sport.