Gică Hagi, la primul titlu de antrenor din cariera lui. 50 de secretele ale celui mai mare fotbalist din istoria României

„Adevărul” dezvăluie 50 de lucruri din viaţa şi cariera celui supranumit ”Maradona din Carpaţi”, care acum este campionul României ca antrenor.

1. Hagi s-a născut în comuna Săcele din judeţul Constanţa, la 5 februarie 1965, din părinţi machidoni, Iancu şi Chiraţa, şi mai are două surori mai mari, Elena şi Sultana.

2. În 1973 familia Hagi s-a mutat la Constanţa, iar doi ani mai târziu, Gica (n.r. aşa era strigat Gică) a început fotbalul la Farul Constanţa, sub îndrumarea antrenorului Iosif Bukossy.

3. Gică a debutat în prima ligă pe 11 septembrie 1982, într-un meci Farul – SC Bacău

4. În 1983 s-a transferat la Sportul Studenţesc, deşi fusese foarte aproape să semneze cu Universitatea Craiova.





5. Mircea Lucescu l-a debutat la naţionala mare în 1983, într-un meci cu Norvegia. Hagi n-a jucat niciodată la reprezentativa de tineret, ci doar la cele de juniori, plus 4 selecţii la echipa olimpică.

6. Primul său coleg la echipa naţională a fost Vasile Iordache, de la Steaua. În poarta lui, Hagi a marcat şi primul gol în Divizia A.

7. La 20 de ani, în 1985, Lucescu i-a dat banderola de căpitan al naţionalei, în meciul România – Irlanda de Nord 0-1. Până la finalul carierei avea să mai poarte banderola pe braţ de încă 64 de ori.

8. În 1987 s-a transferat la Steaua şi chiar la primul său meci oficial a marcat golul victoriei, în Supercupa Europei, 1-0 cu Dinamo Kiev.



9. Real Madrid a plătit Stelei pentru el 4 milioane de dolari în 1990, sumă-record la acea vreme.

10. Hagi este al 20 –lea jucător din istorie care a jucat atât pentru Real Madrid, cât şi pentru FC Barcelona. În total sunt 33 de fotbalişti care au avut această onoare, printre ei fiind nume grele, precum Schuster, M. Laudrup, Prosinecki, Figo, Luis Enrique sau Ronaldo.



11. Deşi a jucat, câte doi ani, la cele două mari puteri ale fotbalului spaniol, Gică n-a câştigat cu niciuna campionatul sau cupa. Are două Supercupe ale Spaniei, cu Real (1990) şi cu barcelona (1994).

12. Din 1996 până în 2001, Hagi a jucat la Galatasaray şi în 5 sezoane cu el în echipă, turcii au pierdut doar 19 meciuri.

13. În 1990 s-a căsătorit prima dată cu Leni Celnicu, dar mariajul nu a ţinut decât un an. El s-a recăsătorit în 1994 cu actuala soţie, Marilena.

14. La 20 de ani, Hagi a câştigat titlul de golgheter al României, cu 20 de goluri marcate pentru Sportul Studenţesc.

15. Cea mai mare surpriză a avut-o când, după retragerea din activitate, într-un avion al unei companii străine, care zbura către Australia, pilotul a anunţat că la bord se află „fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi”, şi toată lumea a aplaudat.

16. Hagi nu mai consumă alcool din 1999, de la moartea mamei sale, care a decedat la 66 de ani, din cauza unei bronhopneumonii.



17. Brânză cu roşii este mâncarea lui preferată. Hagi nu e un gurmand şi mănâncă destul de puţin, pentru a nu se îngrăşa.

18. Hugo Boss e firma de îmbrăcăminte de la care Hagi îşi face cumpărăturile.

19. Elvis, Beatles şi Bob Marley îl încântă pe Gică, dar la el în casă se ascultă toate genurile de muzică.

20. A fost pe toate continentele, în multe ţări din lume, dar n-a ajuns încă în Japonia şi în Noua Zeelandă, pe care ar vrea să le viziteze. Oraşul său favorit este Roma.

21. Când a debutat eu în Divizia A, tatăl său era plecat în Irak, să muncească. În copilăria lui Gică, el venea însă tot timpul la antrenamente, Nu comenta niciodată, dar era alături necondiţionat de fiul său

22. Copii şi soţia îi fac în fiecare an cadouri sentimentale. Ianis şi Kira îi scriu scrisori, care îl sensibilizează.

23. Hagi şi-a botezat copii, după prenumele părinţilor săi. Ianis, de la Iancu, şi Kira, de la Kiraţa.

24. La prima ieşire în străinătate, petrecută la paris, Hagi şi-a luat de toţi banii pixuri.

25. Kira, fiica lui Hagi, are 22 ani şi a debutat deja ca actriţă într-un scurt metraj. Ea studiază în America, la Los Angeles..

26. În 1993, la 6 km de Constanţa, Gică a driblat moartea, scăpând teafăr după ce s-a răsturnat cu maşina pe un camp

27. Idolul copilăriei sale a fost Anghel Iordănescu, dar l-a admirat foarte mult şi pe Nicolae Dobrin.



28. De multe ori îşi tăia jambierele şi juca cu picioarele goale direct în ghete, spunând că aşa simte mingea mai bine.

29. Hagi a absolvit ASE-ul, iar când a jucat la Steaua n-a avut niciun grad, fiind simplu soldat.

30. Golul său din meciul cu Argentina, de la CM 1994, a fost desemnat cel mai frumos gol pe contraatac din istoria Cupei Mondiale.

31. În 1988 putea deveni cel mai scump transfer din lume. Panathinaikos a oferit Stelei pentru el 8 milioane de dolari.



32. Johan Cruyff a fost antrenorul care i-a marcat cariera. De la el a învăţat că un jucător nu trebuie să întrebe „de ce să fac asta?”, ci să întrebe ”cum să facă asta?”

33. Gică a fost declarat cel mai bun jucător străin din istoria campionatului turc. Pentru Galatasaray, el a câştigat 10 trofee în cinci ani: 4 titluri naţionale, 2 cupe, 2 supercupe, o Cupa UEFA, o Supercupă a Europei.

34. În perioada în care locuia singur, Hagi învăţase să gătească, să spele şi să-şi coasă singur hainele.



35. Lui Hagi nu-i plac deloc filmele SF şi cele horror, dar nu ratează un film bun de acţiune.

36. Deşi el e stelist convins, Hagi trăite cu „duşmanul” în casă. Soţia sa, Marilena, este dinamovistă, deoarece tatăl ei, Dima Vlahbei, e „câine” convins şi a insuflat şi fetelor sale pasiunea sa.

37. La şcoală, materiile sale preferat erau istoria şi geografia. N-a agreeat niciodată chimia şi fizica.

38. Hagi poartă la picior numărul 38, dar asta nu l-a împiedicat să fie foarte tehnic.

39. Gică l-a cununat pe Gigi Becali, dar şi pe Adrian Mutu, la prima sa căsătorie, cea cu Alexandra Dinu.

40. În 1998, Hagi a avut un conflict violent cu presa, în care a spus: „Merităm statui pentru ce am făcut în fotbalul românesc. În 2-3 ani nu va mai fi nimic”. Din păcate, România n-a mai fost la Mondiale, chiar din 1998, iar după retragerea lui Hagi, a mai prins doar un European, în 2008.

41. Poetul Adrian Păunescu l-a întors pe Hagi la naţională, în 1998, sensibilizându-l cu o poezie despre părinţi.

42. În afara fotbalului, „Regele” e pasionat şi de tenis, jucând chiar în câteva meciuri demonstrative.

43. Gică e singurul antrenor din istoria modernă a fotbalului românesc, adică de după 1946, care a primit naţionala pe mâini, în 2001, fără a antrena vreo echipă de club.

44. După barajul pierdut cu Slovenia el şi-a dat demisia, considerându-se nesprijinit de Federaţie.

45. Ca antrenor, Hagi avea până aseară un singur trofeu: Cupa Turciei, cu Galatasaray, în 2005.

46. Tehnicianul Hagi s-a axat mereu pe promovarea tinerilor şi din acest motiv şi-a investit aproape toţi banii în Academia sa de fotbal.

47. De-a lungul anilor, Gică a lansat şi câteva „perle”, precum: „Omul e o fiinţă umană” sau „Copii, mergeţi la şcoală, că şi Şcoala e bună de ceva!”



48. În toată cariera sa, Hagi a jucat 766 meciuri oficiale şi a marcat 310 goluri, la echipele de club şi la naţională.

49. Hagi este şi numele unui oraş din Japonia, cu o populaţie de 50.000 de locuitori.

50. Primul cadou primit de ziua sa, de care îşi aduce aminte, a fost o minge de fotbal din plastic, pe care i-au dat-o părinţii când a împlinit 3 ani.



„Când am plecat de acasă mama mi-a zis „Nu contează ce haine porţi, contează ce spui”, iar tata „Fii modest oricine ai ajunge”

“Nu am fost un sfânt, am gustat din toate, şi o ţigară, o bere, o discotecă, dar niciodată nu am făcut excese. Hobby-ul meu a fost fotbalul”



“Dacă aş putea să schimb ceva în cariera mea, aş face meciul cu Suedia mai scurt cu cinci minute”

125 de meciuri şi 35 de goluri are Hagi la naţionala României, între 1983 şi 2000

7 titluri de fotbalistul român al anului a primit Hagi, în 1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000

146 de meciuri are Hagi ca antrenor, dintre care 74 au fost victorii, 43 înfrângeri şi 29 egaluri

6 sunt turneele finale la care a participat Hagi: CE 1984,1996 şi 2000, CM 1990, 1994 şi 1998

Hagi ca jucător:

A evoluat la: Farul (1982-1983), Sportul (1983-1986), Steaua (1987-1990), Real Madrid (1990-1992), Brescia (1992-1994), FC Barcelona (1994-1996), Galatasaray (1996-2001)

Hagi ca antrenor:

A antrenat: România (2001), Bursaspor (2004), Galatasaray (2004-2005 şi 2010-2011), Poli Timişoara (2006), Steaua (2007), Viitorul (2014-2017)