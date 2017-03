Ghidul suporterilor pentru meciul cu Danemarca. Ce trebuie să ştie cei care merg la partida de pe Cluj Arena

Toate cele 27.000 de bilete puse în vânzare au fost epuizate. Meciul se va disputa cu casa închisă.

Organizatorul mulţumeşte suporterilor echipei naţionale care au achiziţionat biletele şi face un apel către aceştia să-i susţină pe tricolori într-un mod civilizat, respectând regulile de conduită în stadion.

Porţile Cluj Arena se vor deschide la ora 19.15.

Începând cu ora 17.00, suporterii sunt invitaţi să participe la activităţile de divertisment pe care sponsorii echipei naţionale le-au pregătit în Arena Fanilor. În acest perimetru, amplasat pe esplanada din piatră cubică din faţa Sălii Polivalente vor fi organizate jocuri interactive, puncte de desfacere a materialelor promoţionale, a băuturilor răcoritoare etc. Nu vor lipsi concursurile cu premii surpriză.

Accesul copiilor de orice vârstă în stadion se va face pe baza biletului de acces. Minorii sub 14 ani au acces pe Cluj Arena doar însoţiţi de o persoană majoră.

Pentru deţinătorii de bilete care solicită schimbare tichetelor de acces deteriorate sau pe care sunt inscripţionate date de identificare incorecte, Federaţia Română de Fotbal a amenajat un Punct de Preschimbare a Biletelor care va funcţiona în incinta Sălii Polivalente, după următorul program:

- Vineri, 24 martie 2017, şi sâmbătă, 25 martie 2017, orele 10.00-19.00;

- Duminică, 26 martie, orele 10.00-21.45.

Obiectele interzise vor putea fi depozitate în cele două puncte special amenajate la Sala Polivalentă şi în zona porţii de acces de lângă Hotelul Sport.

Posesorii de permise de parcare special emise pentru acest meci vor avea acces prin Splaiul Independenţei, exclusiv dinspre Podul Garibaldi.

Autovehiculelor dotate cu instalaţie GPL le este interzis accesul în Parcarea Subterană.

Reprezentanţii mass-media vor avea acces în stadion exclusiv pe la poarta special destinată lor de lângă Arena Fanilor.

Întrucât arterele din jurul Cluj Arena vor fi supuse unor măsuri de restricţionare a traficului rutier începând cu ora 18.00, Federaţia Română de Fotbal face un apel către suporterii naţionalei să vină din timp la stadion, pentru a se evita formarea ambuteiajelor.

Reguli de conduită pe stadioane

În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008, privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive, completată cu Legea nr. 10/2012, ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, ale Legii nr. 126/1995, republicată, privind regimul materialelor explozive, ale Legii nr. 61/1991 republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, organizatorul de jocuri sportive stabileşte regulile de conduită în stadion şi poartă întreaga răspundere pentru respectarea lor.

Spectatorii care vor asista la jocul România-Danemarca sunt obligaţi să se comporte în conformitate cu legislaţia română şi cu regulile enunţate în acest text. Încălcarea acestora poate duce la expulzarea contravenientului din stadion, poate declanşa punerea în aplicare a interdicţiei de acces în arenele sportive din România şi poate atrage - după caz - răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.

Obligaţiile spectatorilor:

- să respecte cu stricteţe măsurile stabilite de organizator şi de forţele de ordine.

- să prezinte, la intrarea în arenă, biletul de acces şi – la solicitarea forţelor de ordine/stewarzilor – actele de identitate (Carte de Identitate sau Buletin de Identitate); de asemenea, la solicitarea forţelor de ordine/stewarzilor, sunt obligaţi să prezinte materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

- să nu cumpere bilete în scop de revânzare şi să nu le vândă la suprapreţ.

- să nu introducă în incinta arenei inscripţii, embleme, pancarte, bannere, afişe, steaguri sau alte suporturi care conţin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu conţinut obscen sau care incintă la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă

- să nu introducă şi să nu afişeze însemne, să nu scandeze sloganuri cu caracter politic.

- să se supună controlului corporal sumar şi al bagajelor; refuzul de a fi controlat atrage după sine interdicţia de a intra în „Cluj Arena” la jocul menţionat.

- să nu pătrundă în incinta „Cluj Arena” sub influenţa drogurilor şi a substanţelor psihotrope, în stare vădită de beţie, să nu introducă şi să nu consume în stadion băuturi alcoolice.

- să ocupe locul înscris pe bilet.

- să nu fumeze în spaţiul stadionului; interdicţia este valabilă şi pentru persoanele care folosesc ţigara electronică.

- să nu introducă în stadion bannere sau alte materiale de publicitate vizuală; este permis accesul în arenă doar cu steagurile naţionale ale celor două ţări, arborate pe suport din material plastic sau direct pe braţe.

Staţiile de amplificare sunt interzise în stadion.

- să nu escaladeze gardul inferior al tribunelor, spre terenul de joc, dar nici gardurile interioare de separare a sectoarelor din tribune şi să nu se caţere pe balustrada care delimitează tribuna de terenul de joc.

- să nu arunce asupra spectatorilor, oficialilor, jucătorilor, forţelor de ordine sau în direcţia suprafeţei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substanţe corozive ori care murdăresc.

- să nu săvârşească fapte, acte sau gesturi obscene, să nu profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum şi alte ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora; să nu scandeze refrene injurioase sau defăimătoare.

- să nu ameninţe cu acte de violenţă forţele de ordine/stewarzii.

- să nu deţină artificii, pocnitori sau alte materiale pirotehnice care emit foc, fum sau gaz.

- să nu deţină arme, muniţii, torţe, materiale explozive, incendiare sau fumigene.

- să nu aibă asupra lor niciun fel de recipient cu gaze toxice, lacrimogene, halucinogene sau substanţe incendiare.

- sa nu deţină cuţite, şişuri ori alte obiecte confecţionate special să taie sau să rănească.

- să nu introducă niciun fel de recipient pentru lichide, confecţionat din material plastic, sticlă sau similare (sticle, cutii, pet-uri, spray-uri, parfumuri etc).

- să nu provoace şi să nu participe la scandal sau la acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice, să nu scandeze injurii, expresii jignitoare ori vulgare la adresa celorlalţi spectatori, a oficialilor sau a jucătorilor.

- să nu se implice în nici un fel de discriminare de rasă, etnică sau religioasă, să nu promoveze în nicio formă persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori adepte ale ideologiei fasciste (trimitere la link ul cu însemnele FARE).

- să nu îşi ascundă faţa cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii.

- să nu scrie, să nu deseneze pe pereţii sau pe gardurile stadionului, să nu dezlipească, să nu distrugă reclamele, anunţurile sau afişele expuse, să nu deterioreze, să nu ridice sau să nu mute semnele sau indicatoare amplasate de organizator.

- să nu distrugă ori să nu degradeze scaunele, balustradele sau alte elemente de mobilier.

- să nu aibă asupra lor obiecte care ar putea fi aruncate în terenul de joc (briceaguri, bile etc.) şi nici alte obiecte de dimensiuni considerabile care ar putea fi folosite ca arme (umbrele, suporturi pentru steaguri confecţionate din orice alt material exceptând plasticul, căşti moto, huse sau trepiede pentru aparatura electronică etc.)

- să nu staţioneze pe scări, pe căile de acces sau în dreptul căilor de evacuare.

- să părăsească imediat stadionul în cazul măsurii de evacuare impusă de forţele de ordine.

În plus faţă de cele menţionate, sunt interzise în incinta „Cluj Arena” următoarele:

- tricouri sau alte obiecte de îmbrăcăminte inscripţionate cu texte, desene, litere sau simboluri care – în opinia organizatorului – au înţeles obscen, discriminatoriu sau provocator.

- dipozitive de şocuri electrice.

- camere foto şi video profesionale.

- dispozitive de emitere a fasciculelor luminoase LASER.

- vuvuzela.

- animale de companie

