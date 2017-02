Gaz Metan Mediaş - Steaua 1-1: Gigi Becali dă de pământ cu echipa şi cu antrenorul Reghecampf

Au marcat Sikorski '54 pentru gazde şi Alibec '30 pentru oaspeţi.

0-1: Alibec a deschis scorul cu un şut de la aproximativ 13 metri, după o pasă de la Gnohere.

1-1: Sikorski a egalat cu un şut de la marginea careului mic.

Gaz Metan Mediaş: Greab - Creţu, Trtovac, Zaharia (Tahar '60), Rugasevic - Cristea, Bic - Munteanu, Eric (Lupu '86), Buziuc (Petre '70) - Sikorski. Antrenor: Cristian Pustai.

FC Steaua: Niţă - Enache, Bălaşa, Tamaş, Momcilovic - Muniru (Moke '69), Pintilii - Jakolis, Alibec, De Amorim (Tănase '53) - Gnohere (Boldrin '50). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf.

În urma acestui meci, Seaua rămâne la cinci puncte în urma Viitorului, cu 46 de puncte. Mediaşul e pe patru, cu 39 de puncte, şi va juca în etapa viitoare la Craiova pentru menâinerea în play-off.

Gigi Becali, în direct la DigiSport, a spus că jocul steliştior a fost la pământ şi că va avea o discuţie cu antrenorul echipei: „Am dat un gol din întâmplare. Cum se poate o echipă să joace ca la circ, am avut un joc de Divizia B. O să discut şi cu Reghecampf, în afară de antrenamente cu greutăţi se face ceva şi cu mingea? Sunt de mult în fotbal, dar aşa ceva ca în seara asta nu mi-a fost dat să văd! E posibil aşa ceva? Aşa ceva nu se poate, noi nu am legat dă pase, nu am făcut un un-doi. E ceva la mijloc, nu se poate ca o echipă să joace atât de prost“.

Reghecampf a replicat: „N-am jucat ca la circ, dar nu am jucat ce trebuie. La antrenamente se lucrează foarte bine, numai că atunci când o echipă face presiune folosim prea mult mingile lungi. Noi nu le cerem aşa ceva.“