FCSB „tremură“: Echipa lui Gigi Becali şi-a pierdut cel mai bun marcator pentru trei jocuri cruciale din 2018

FCSB s-a debarasat de Viitorul, fără probleme, scor 2-0, în ultima etapă din acest an, dar meciul a adus şi o eliminare pentru Harlem Gnohere, după ce acesta l-a bruscat pe George Ţucudean.





Francezul a primit direct „roşu“ în minutul 43 şi, având în vedere că a fost eliminat pentru comportament nesportiv, Comisia de Disciplină l-a suspendat trei etape şi l-a amendat cu 7.000 de lei. Drept urmare, golgheterul campionatului cu 12 reuşite va rata confruntările cu Gaz Metan, CFR Cluj şi Dinamo.





Totuşi, FCSB va face apel la această decizie, sperând că suspendarea va fi redusă la două jocuri. În acest caz, Gnohere va putea fi folosit în derby-ul cu Dinamo.





Ce a spus Dică?





„Nu e o veste prea bună, e un jucător important pentru noi. Ne-a ajutat mult în acest an. Nu mă aşteptam să ia trei etape, pentru că m-am uitat şi eu pe imagini şi am văzut acolo doar o atingere. Mă aşteptam să ia doar o etapă. Avem jucători care-i pot lua locul. Maximum de etape ar fi însemnat să dea cu cotul. Dar Ţucudean i-a pus prima dată mâna în gât. Şi Gnohere l-a atins uşor. Până să văd imaginile, chiar eram supărat, pentru că am crezut că a dat cu pumnul. Dar, după ce am văzut imaginile, putea să-i dea galben. Pentru că l-a atins uşor. Poate reuşim să reducem la două etape. Să lipească cu Mediaş şi cu CFR Cluj“, a declarat antrenorul Nicolae Dică pentru Telekom Sport.