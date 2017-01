FC Star, exclusă din Europa? Scenariul care-i provoacă frisoane lui Gigi Becali

La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali să mai folosească numele “Steaua” şi “Steaua Bucureşti” în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucureşti SA, şi în cea a echipei FC Steaua, înscrisă la asociaţiile sportive (Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal). În urma acestei decizii, Becali şi-a manifestat intenţia de a schimba numele echipei în FC Star Bucureşti. Totuşi, consecinţele ar fi nefaste, dupăm cum afirmă Emilian Hulubei, preşedintele Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori, membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

“Nu cred că este rolul AFAN-ului să-şi dea cu părerea, dar a opinia mea este că ce să întâmplă este o ţigănie. Este o ţigănie târguiala asta, ba e echipa armatei, ba e continuatoarea Stelei vechi, cea care este a lui Becali. E de râs şi nu face decât rău fotbalului românesc, nu face decât rău imaginii pe care o are fotbalul românesc. Este o tragedie dacă echipa din Liga I nu o să mai fie Steaua. Atunci, UEFA va avea o reacţie, pentru binele fotbalului ar trebui să se înţeleagă. Răutatea are şi ea o sumă, are şi ea o valoare. Normal nu ar mai trebui să mai joace în Liga I. La schimbarea numelui nu mai ai voie să participi, nu mai e aceeaşi echipă. Nu ştiu sigur dacă va fi exclusă, nu cred că se va ajunge aici. Indiferent de treaba asta, cred că va fi exclusă din competiţiile europene, pentru că echipa nu mai poate participa ca şi continuatoare a Stelei", a spus preşedintele AFAN la Digi Sport.

Superiorii nu i-au semnat hârtiile lui Talpan

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, a ţinut şi el să precizeze că a pregătit deja hârtiile prin care vrea să înştiinţeze forul continental de situaţia reală în care se găseşte clubul lui Gigi Becali, însă acestea nu au fost încă semnate de superiorii săi. “Ţin să precizez că notificările către UEFA privind măsurile legale ce trebuiau a fi dispuse împotriva FCSB, notificări formulate de către mine de mai bine de două luni de zile, nu sunt semnate nici la ora actuală de către cei abilitaţi, aceştia refuzând acest lucru sistematic si inexplicabil”, a explicat Talpan.