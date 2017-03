Lecţie de modestie! Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce a învins campioana olimpică de la Rio de Janeiro 2016

Sorana s-a impus cu 6-2, 6-4 într-o oră şi 10 minute de joc şi o va întâlni în turul următor pe letona Anastasia Sevastova, locul 25 mondial. La finalul meciului cu Monica Puig, jucătoarea noastră a declarat: "Sunt fericită că am terminat în două seturi. Am început tare, dar pe finalul celui de-al doilea set am căzut puţin. Sunt, însă, fericită de cum am luptat şi cum am câştigat ultimele mingi". Apoi ea a adăugat că n-a uitat niciun moment clipele grele prin care a trecut: "Toată lumea ştie că am fost în afara circuitului timp de doi ani, din cauza accidentărilor, aşa că pentru mine este un privilegiu să fiu aici. Sunt foarte fericită să revin la Miami şi să joc pe terenul central".

Sorana Cîrstea va juca în această seară, în jurul orei 23.00, cu Anastasia Sevastova