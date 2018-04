Diseară, ora 20.30, meci mare la Polivalentă: CSM Bucureşti - Metz, prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM Bucureşti joacă azi, de la ora 20.30, la Sala Polivalentă, meciul tur din dubla cu franţuzoaicele de la Metz, în urma căreia poate ajunge pentru al treilea an consecutiv între cele mai bune patru formaţii ale Europei. CSM a câştigat Liga Campionilor în 2016, iar în 2017 s-a clasat pe locul trei. La primul sezon cu cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu, în echipă, echipa Primăriei Capitalei a ajuns în sferturi fără a impresiona însă în totalitate. A avut un start bun, câştigând la pas Grupa A, cu trei victorii şi o înfrângere, însă în Grupa Principală I a terminat pe locul trei, după Gyor şi Rostov, suferind trei înfrângeri, având şase victorii şi un egal.

În urma locului ocupat, CSM Bucureşti va da în sferturi peste Metz, ocupanta locului secund în Grupa Principală II, care a câştigat de şapte ori campionatul Franţei în ultimii zece ani, inclusiv în ultimele două sezoane. Metz beneficiază de o jucătoare de clasă mondială, slovena Ana Gros, care la finalul sezonului va pleca însă la rivala Brest. În locul acesteia, va veni însă din vară franţuzoica Niombla, chiar de la CSM Bucureşti. În Franţa, Metz a încheiat sezonul regulat neînvinsă, cu 21 de victorii şi un egal. Franţuzoiacele eu în echipă şase jucătoare care au câştigat Campionatul Mondial disputat în decembrie, în Germania, unde Franţa a trecut în finală de Norvegia.

CSM şi-a adjudecat deja primul trofeu al sezonului, câştigând Cupa României, după ce a învins în semifinele pe CSM Roman, scor 38-24, iar în finală pe HCM Râmnicu Vâlcea, scor 29-22. Au fost primele meciuri cu noul antrenor, suedezul Per Johansson, revenit pe bancă după ce anul trecut a condus echipa în Final Four-ul Ligii Campionilor. Johansson a venit atunci direct înainte de sferturi, iar acum a avut avantajul de a fi pe banca echipei la cele două meciuri din weekend jucate în Final Four-ul Cupei României, la Ploieşti. El cunoaşte bine echipa, chiar dacă au avut loc câteva schimbări, între care şi venirea Cristinei Neagu, şi luptă să dea un alt suflu “tigroaicelor”. "Încercăm să facem multe lucruri într-un timp scurt. Încercăm împreună să folosim fiecare minut. Vreau să obţinem împreună o echipă mai bună decât anul trecut. Am lucrat bine în 2017, ştiu majoritatea jucătoarelor. Pentru mine, de bază e defensiva şi rolurile în ceea ce avem de făcut în atac şi în aparare", a spus nordicul.

Ratarea calificării – un dezastru

Neagu, a doua marcatoare din Liga Campionilor, cu 82 de goluri, a salutat venirea lui Johansson şi a cerut public sprijinul fanilor la meciul de vineri seara. “Ne stă gândul doar la Metz, sunt meciurile cele mai importante de până acum. Este o echipă în formă, un adversar periculos, joacă bine pe contraatac. Cred că va fi strâns scorul în ambele partide, deşi noi vom încerca să învingem la o diferenţă mai mare în tur. Avem nevoie de public. Este clar că îi vrem aproape de noi pentru acest meci", a declarat Cristina, care a recunoscut că ratarea calificării ar echivala cu un dezastru pentru CSM: “Sunt meciurile sezonului, e presiune, normal. Perioada de după sferturi, până la Final Four, contează mai puţin. Dacă nu te califici acolo, practic distrugi un sezon întreg. Dăm tot ce putem în această dublă şi să dea Dumnezeu să avem şi puţin noroc şi să ajungem la Budapesta”

În lotul CSM-ului mai sunt acum doar şase jucătoare care au cucerit Liga Campionilor în 2016, cel mai important trofeu din istoria clubului: Grubisici, Gullden, Jorgenssen, Curea, Manea şi Bazaliu. Unul dintre avantajele adversarelor ar putea fi faptul că jucătoarele de la Metz, evoluează cam în aceeaşi formulă de aproape ani, formând o echipă mult mai omogenă decât cea a CSM-ului.

Final Four-ul Ligii Campionilor este programat pe 12 şi pe 13 mai, la Budapesta



Clasamentele finale din grupele principale:

Grupa 1

1. Gyori Audi ETO KC 16 puncte

2. Rostov pe Don 15

3. CSM Bucureşti 13

4. FC Midtjylland 6

5. NFH - Nykobing Falster Handbol 5

6. RK Krim Mercator Ljubljana 5

Grupa 2

1. Vardar 18 puncte

2. Metz Handball 14

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 12

4. Buducnost 8

5. Thuringer HC 4

6. SG BBM Bietigheim 4

Programul sferturilor de finală:

6 aprilie

CSM Bucureşti (România) – Metz (Franţa)

Returul este programat pe 15 aprilie

FC Midtjylland (Danemarca) - RK Vardar Skopje (Macedonia)

Returul este programat pe 14 aprilie

7 aprilie

FTC Rail-Cargo Hungaria Budapesta (Ungaria) - Rostov pe Don (Rusia)

Returul este programat pe 14 aprilie

Buducnost Podgorica (Muntenegru) – ETO Gyor (Ungaria)

Returul este programat pe 14 aprilie