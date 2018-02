Discurs dur al lui Gică Hagi: „Sunt interese meschine! Uitaţi de mine, vreau să plec cât mai repede! Nu e loc acasă pentru mine“

Gică Hagi e nemulţumit de direcţia în care se îndreaptă fotbalul românesc, de sistemul actual de desfăşurare a campionatului, cu înjumătăţirea punctelor şi simte că nu este apreciat pentru ceea ce face la Viitorul.

"Realitatea e cruntă! Cruntă, fraţilor! Cum arată Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori. Mergeţi în continuare pe drumul ăsta, eu merg pe drumul meu, dar o să ne vedem peste 15-16 ani şi o să-mi puneţi placa de acum 15-16 ani. Toată lumea se dezvoltă şi noi rămânem pe loc! Cu echipe tăiate, cu puncte reduse. Jucătorii joacă, fac puncte, apoi află că li s-au scăzut 20 de puncte. Vine Petrescu şi vă spune, vin şi eu şi vă spun...Mi-e ruşine că m-am întors acasă.

În această seară vă transmis un mesaj foarte clar: ne vom vedea în timp şi vom vedea ce se alege! Dar pe mine să nu mai contaţi, m-aţi pierdut definitiv! Uitaţi-vă ce vă zic aici. Sunt implicat aici (n. red - la Viitorul), dar m-aţi pierdut ca mare sportiv care a făcut ceva pentru ţara asta. Unii se bucură, să fie sănătoşi. Voi sta şi mă voi uita la voi, să vedem unde duceţi România. Dar s-o duceţi sus, vă rog frumos. Dar nu mă mai chemaţi! Chemaţi-i pe alţii, eu mi-am făcut treaba faţă de fotbalul românesc. Şi cât am jucat, şi după ce m-am lăsat, pentru că am furnizat jucători. Acum cinci ani v-am spus că o să am 11 jucători în echipa naţională. În 2021, 2022, chiar dacă vor unii s-o blocheze, echipa naţională va fi alimentată de mine. Am investit energie, neuroni, am cheltuit orice pentru formare, pentru viitor.

Ăsta e singurul gând al meu, să plec. De ieri, sunt convins, voi pleca. Nu ştiu când, dar o voi face cât mai repede. Asta e, poate unii se bucură, le urez succes şi voi fi primul care voi spune când vor reuşi. Sunt interese meschine şi politică multă, din păcate! Şi nu există fotbal. Pentru mine e terminat, să nu mă mai chemaţi că nu o să vin. Dintre toţi din România, sunt primul care sprijină, primul care a băgat milioane de euro în tineri. În tineri, nu în bătrâni. În adâncul meu sunt convins că am făcut cel mai mare lucru al vieţii mele când am investit în copii. Chit că nu mai am un leu, cum zic unii, că sunt falimentar...Cum să fiu falimentar când am 300 de copii? Mai e cineva în România cu 300 de copii? Eu am doi copii legitimi şi alţi 300 care sunt ai mei. Depind de mine, le dau de toate, ţin 66 de copii cu casă, masă, şcoală, tot. Un milion de euro pe an dau!

De ieri, primul gând care mi s-a pus e că vreau să plec din ţară, cu toate că am o obligaţie aici. Voi pleca, cu siguranţă! Asta e, aţi reuşit, v-aţi atins obiectivul, vă urez succes să duceţi România unde am dus-o şi noi. Ne vedem, dar vom vorbi de departe. Cam asta e, cu asta am terminat, sper că nu v-am plictisit, să mai găsesc pe cineva care să spună că am vorbit 12 minute...Pot să vorbesc şi o oră, că am ce povesti, domnule. Eu am vrut la fotbal, am fost la fotbal şi am de povestit. Am 43 de ani de fotbal, vă daţi seama cât am de povestit?

Nu e loc acasă pentru mine, aţi mai pierdut o persoană, un om care a plecat şi nu s-a mai întors. Dar poate că aşa e în România. Mergeţi în continuare pe drumul ăsta, că faceţi bine. Ne bucurăm că am pierdut doar cu 3-0 acasă cu Olanda. Acceptaţi voi asta, nu eu! Eu nu pot să accept. Acuzaţi-mă că sunt fals, că nu eram român...Dar eram! Şi i-am bătut pe toţi, v-am făcut să fiţi mândri, aţi crescut în spiritul nostru, aşa cum a fost. M-aţi făcut să am o zi pe care n-o voi uita niciodată. Ţineţi minte lucrul ăsta. Uitaţi de Generaţia de Aur, e generaţia de placă. Fier forjat, după unii! A ruginit, e expirată deja", a declarat Gică Hagi, citat de prosport.ro.