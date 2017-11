Dinamo, ca la spitalul de nebuni: maşina de serviciu a antrenorului a fost „furată“. Miriuţă, ameninţat cu demiterea la TV

Propunerea antrenorului nu i-a picat bine finanţatorului care şi-a ameninţat angajatul cu demiterea.

Pro X a publicat, astăzi dimineaţă, o informaţie incredibilă: Miriuţă s-a trezit fără maşina sa de serviciu, marca Honda, primită de la unul dintre sponsori. Autoturismul fusese lăsat peste noapte în parcarea hotelului Rin, care îi aparţine lui Ionuţ Negoiţă. Dimineaţă, când a vrut să-şi ia maşina pentru a merge la antrenament, Miriuţă a constatat că maşina a dispărut. Aşa că l-a sunat pe secretarul general Bogdan Bălănescu. Acesta i-a transmis ca nu ştie nimic şi că trebuie să anunţe paza de la hotel! Miriuţă s-a dus la centrul de securitate şi a urmărit pe camere ce s-a întîmplat: cineva a intrat în maşină cu cheia şi a plecat cu ea!





Iniţial, Miriuţă le-a spus unor apropiaţi că Dinamo i-a luat maşina sub pretextul unor tăieri de costuri! Când scandalul a luat amploare şi a ajuns la televizor, managerul roş-albilor, Alexandru Vlad, a tunat şi a fulgerat la Pro X.





„Ştiţi care e defectul lui Dinamo? Că sunt prea mulţi oameni care se ocupă de maşinile de la club, le curăţă, le fac revizia şi le pun benzină. Eu am vorbit cu Miriuţă şi are maşină de schimb. Maşina lui e la service, la revizie. Dânsul nu se ocupă de aceste chestiuni. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Miriuţă trebuia să ştie, a fost informat. Ce să-i fac dacă nu are ţinere de minte? Dacă a zis că i-am luat maşina, plecarea lui de la club se poate întâmpla şi astăzi! Nu poţi să spui aşa ceva, când ştii că nu e adevărat“, a declarat Alexandru Vlad.