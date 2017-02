Dezvăluiri uluitoare din tenisul feminin. „Jucătoarele beau şi fumează, iar una din zece este lesbiană“. Cine sunt cele vizate

Rusoaica Ekaterina Bîcikova a făcut aceste afirmaţii într-un interviu pentru un post de televiziune din Rusia, spunând că în circuit una din zece jucătoare este lesbiană. "Eram furioasă pentru că tot timpul se uitau la mine. Nu mă interesează cu cine dorm, dar să nu-mi încalce spaţiul personal", a spus rusoaica, oferind şi câteva nume: “Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou, Casey Dellacqua, Carla Suarez…”.

Bîcikova a vorbit şi despre jucători şi jucătoare care fumează şi consumă băuturi alcoolice. "Spaniolul David Ferrer fuma aproape un pachet de ţigări pe zi. Nu înţeleg cum puteau alerga apoi. Unele jucătoare din Belgia de asemenea fumează şi beau. Eram suprinsă că apoi jucau mai bine ca mine", a spus fosta sportivă.

Rusoaica a menţionat că elveţianul Stan Wawrinka, numărul 3 ATP, este un mare petrecăreţ. "La fiecare turneu mergea la toate petrecerile. Nu ştiu cum se putea ridica din pat a doua zi şi putea juca. Am auzit multe de aventurile lui Stan în Sankt Petersburg", a adăugat ea.

Bîcikova a precizat că i s-a propus să participe la un meci trucat:. "Am refuzat şi, pentru că nu am anunţat Tennis Unit Integrity, am fost suspendată o lună. Propunerea am primit-o de la un jurnalist care scria pentru Wall Street Journal. Mi-a fost mai uşor să treacă suspendarea, decât să cheltui bani şi energie pentru a face apel".

În vârstă de 31 de ani, Ekaterina Bîcikova s-a retras din activitate în 2016, după un meci pierdut, cu 0-6, 3-6, în faţa Patriciei Ţig, în calificări la Sankt Petersburg. Cea mai înaltă clasare a jucătoarei din Rusia a fost în 2006, când ea a ocupat locul 66 WTA.