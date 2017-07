Debut în forţă pentru Dinamo în noul sezon! Ce a spus Contra după victoria la scor a echipei sale

”Nu ştii ce formă ai la început de sezon. Echipele nou-promovate au o intensitate bună. A fost o echipă bine aşezată. Dar contează rezultatul şi că am luat trei puncte. Contează că am jucat fotbalul pe care vreau să-l văd mai mult. Am făcut şi greşeli, dar aşa e la început de sezon. Cred că a fost o victorie meritată a noastră. Acum trebuie să ne pregătim pentru următoarea etapă şi sper să ajungem la meciul de Europa League cu două victorii. Nu este uşor să joci împotriva unei echipe care are intensitatea pe care a avut-o Juventus Bucureşti. Au fost aşezaţi bine, au fost foarte agresivi, au făcut în multe minute un pressing prin care nu ne-au lăsat să jucăm aşa cum ne-am dorit”, a declarat Cosmin Contra la Digi Sport.

Achiziţiile recente şi-au pus deja amprenta pe jocul lui Dinamo. Salomao a centrat pentru golul lui Rivaldinho din minutul 33, Nascimento a marcat în minutul 66 din şase metri, iar ultimul gol a fost marcat de Nedelcearu în prelungiri, după un şut al tânărului Costache.