Cum îi şicanează ungurii pe români înaintea duelului din Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin

Meciurile vor fi găzduite de sala "Laszlo Papp", care are o capacitate de 12.000 de locuri, dar există probleme legate de bilete. CSM a cerut organizatorilor 1.000 de tichete pentru fanii români, însă ungurii au refuzat să acorde acest număr, deoarece au informaţii că peste 1000 de bilete au fost cumpărate deja de suporteri români sub alte identităţi.

Duelul e considerat unul de risc maxim, iar poliţia din Ungaria a impus limite stricte pentru a asigura securitatea în sală.

COMUNICAT CSM BUCUREŞTI

"Dragi suporteri ai CSM Bucureşti,

Situaţia cu biletele pentru Women's EHF #Final4 a fost în acest an mai sensibilă decât în anii anteriori. S-a întârziat atât de mult achiziţionarea lor, din următoarele motive:

- Până la calificarea propriu-zisă a fetelor nu s-a putut pune problema de bilete;

- La câteva zile după meciul de la Metz, a avut loc o şedinţă cu reprezentanţii tuturor echipelor participante în Final4, în care ni s-a comunicat faptul că toate deciziile legate de bilete aparţin Poliţiei Maghiare, dat fiind faptul că evenimentul este cotat cu grad maxim de risc. Totodată, am primit promisiunea că fanii români care au achiziţionat deja tichete în alte sectoare vor fi relocaţi (fac excepţie biletele de categoria I), dacă sunt uşor de identificat (elemente de identificare: steagul Romaniei, tricou cu CSM etc.);

- Solicitarea noastră către organizatori a fost de minim 1000 de bilete, însă dat fiind faptul că deja fuseseră achiziţionate peste 1000 de bilete de pe IP românesc, nu s-a dat curs cererii noastre;

- Pentru o perioadă, au fost blocate de la vânzare toate biletele de pe site-ul ehfcl.com, pentru a se lămuri problema relocării, fanii echipelor fiind direcţionati către cluburile participante;

- Ulterior, ni s-a comunicat faptul că sectorul în care au stat, în trecut, fanii români a fost cedat echipei maghiare Gyor, urmând să preluăm zona 1 (parte din sectoarele 101A-103);

- Dat fiind faptul ca biletele nu pot fi vândute prin intermediul clubului, am apelat, din nou, la partenerii Eventim România. Sincronizarea platformelor de vânzare HUN-ROU a fost o altă chestiune care a necesitat timp;

În concluzie, puţinele bilete oferite de maghiari, numărul lor nu a fost precizat, au fost puse în vânzare ieri pe siteul eventim.ro. Preţul unui tichet este de 131 euro.