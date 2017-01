Cum şi-a dovedit Alin Toşca fidelitatea faţă de Steaua: „S-a agăţat de clanţa uşii şi a început să plângă de mama focului, stringând în gura mare“

Fotbalul românesc este tot mai puţin atractiv pentru cluburile din marile campionate europene, însă din când în când Liga I mai exportă şi câte un jucător în Serie A, Premier League sau Primera División.

În această iarnă, norocosul este Alin Toşca. Fundaşul Stelei, care va împlini 25 de ani la 14 martie, a fost cumpărat de Real Betis Balompié cu un milion de euro. El va semna un contract până în vara anului 2020, cu opţiune de prelungire pe încă două sezoane, urmând să câştige în primul an 300.000 de euro din salariu. Toşca evolua la Steaua din vara lui 2014, după ce gruparea patronată de Gigi Becali plătise 400.000 de euro către Viitorul Constanţa pentru a-l cumpăra. Asta după ce roş-albaştrii l-au avut în curte începând din vara anului 2004, de când Toşca avea 12 ani! Fundaşul începuse să joace fotbal în mod organizat la Clubul Sportiv Şcolar din Alexandria, oraşul său natal, fiind remarcat la un turneu la care au fost prezenţi atât scouteri ai Stelei, cât şi ai lui Dinamo.

A fost ofertat imediat de “câini”, însă Toşca, care era stelist de mic, şi-a dorit neapărat să ajungă în Ghencea. A mers aşadar la club, împreună cu tatăl său, însă discuţiile n-au luat tocmai turnura aşteptată. Practic, oficialii Stelei au refuzat să-l păstreze, motivând că n-au posibilităţi să-i ofere cazare în Bucureşti. Moment în care Alin s-a agăţat de clanţa uşii şi a început să plângă de mama focului, stringând în gura mare că nu vrea să ajungă la Dinamo. Asta i-a convins definitiv pe stelişti să-l legitimeze. În 2009, la 17 ani, a debutat la Steaua II, în Liga a II-a, sub comanda lui Dumitru Dumitriu, iar un an mai târziu a fost împrumutat la Unirea Urziceni, debutând chiar în victoria obţinută de ialomiţeni în faţa Stelei, scor 1-0, la 11 septembrie 2010. Deşi Gigi Becali ar fi avut toate motivele să-l păstreze, Toşca a fost împrumutat apoi în Liga a II-a, la Săgeata Năvodari, după care a fost cedat la Viitorul Constanţa, unde a jucat între 2012 şi 2014.

Becali îl aduce pe Mihai Bălaşa

Patronul roş-albaştrilor a declarat că a ajuns la un acord cu AS Roma pentru transferul defintiv al fundaşului Mihai Bălaşa. Becali a acceptat să plătească 500.000 de euro şi 15% dintr-un viitor transfer al fotbalistului născut în 1995. De asemenea, patronul stelist a precizat că este aproape finalizat transferul unui fundaş care evoluează în Elveţia, François Affolter. „Am luat fundaş central, poate chiar doi. Cei de la AS Roma mi-au trimis oferta şi am acceptat-o. Un club foarte serios. Mă refer la Bălaşa. Mi-au trimis oferta, 500.000 plus 15% la un viitor transfer. Am zis <Da>. El vrea 10.000 de euro salariu. îi pun şi o clauză de cinci milioane şi gata. Elveţianul, ei nu vor niciun ban, doar dacă ne calificăm în Liga Europa sau în Liga Campionilor vor 100.000 sau 150.000 de euro. Băiatul a spus că vrea să vină liber de contract“, a declarat Gigi Becali, care negociază şi transferul fundaşului Cristian Manea, acum la Mouscron: „E posbil să-l iau şi pe Manea. Eu negociez cu Pietro Chiodi. Ei vor să-l dea împrumut, însă eu nu vreau să iau jucători împrumut, dacă nu am clauză să pot să-i cumpăr. Ei vor 1.500.000 de euro clauză de cumpărare. Eu nu dau atât. Îl iau dacă pot să-l cumpăr, nu vreau să relansez jucătorii altei echipe, poate să fie şi Barcelona“.