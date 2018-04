Cum a reacţionat o jucătoare de la CSM Bucureşti când a aflat că va juca împotriva Gyorului: „Fuck!“

Aflată în studioul unde s-a efectuat tragerea la sorţi a Ligii Campionilor, Amanda Kurtovici, interul stânga de la CSM Bucureşti, a fost întrebată care i-a fost primul gând care i-a trecut prin minte când a aflat adversarul. "Fuck!", a replicat Kurtovici.

Gyor e o echipă foarte puternică, le-am mai întâlnit, joacă acasă, dar avem şansa noastră. Când joci cu Gyor trebuie să lupţi de la un capăt la altul. Cred că avem destul timp să pregătim meciul", a declarat Amanda.

”Am avut sentimentul că adversară va fi Gyor, cu care eu am jucat de fiecare dată la Final Four şi, din păcate, am pierdut. Anul acesta cred că va fi diferit. Gyor trece şi ea prin problemele ei, dar cel mai mare avantaj al său este că joacă an de an cu 10.000 de suporteri în spate. Noi, când jucăm bine, putem bate orice echipă din lume, dar am avut şi evoluţii oscilante. La Final Four cel mai important este primul meci, cel cu Gyor. Avem trei săptămâni să-l pregătim. Personal, îmi doresc să jucăm finala. Apărarea este cheia meciului cu Gyor. Dacă reuşim să nu primim mai mult de 20-22 de goluri, atunci avem o şansă mai bună la finală. Îmi doresc ca portarii noştri să fie în zi de graţie. Aceasta va fi cheia meciului: apărarea. Îmi doresc să câştig un trofeu cu echipa, niciun titlu individual obţinut de mine nu valoarează nimic faţă de un trofeu cu echipa”, a declarat Cristina Neagu, după tragerea la sorţi de marţi, la DigiSport.

CSM Bucureşti va întâlni deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov-Don pe HC Vardar în semifinalele Ligii Campionilor, la Turneul Final Four de la Budapesta, potrivit tragerii la sorţi de marţi.

Meciurile de la Turneul Final Four, programat la Budapesta în 12-13 mai, vor avea loc de la aceleaşi ore, 16.15 şi 19.00, doar ordinea acestora urmând a fi stabilită.

Gyor ETO este antrenată de Ambros Martin, selecţionerul României, care va părăsi campioana Ungariei după acest sezon.