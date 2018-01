CTP, o analiză şi o greşeală: Ce a spus reputatul jurnalist după o nouă finală pierdută de Simona Halep

Cristian Tudor Popescu a obişnuit lumea cu analizele sale savuroase despre tenis, fiind evident că iubeşte acest sport pe care îl şi practică la nivel de amator.



Astăzi, după ce Simona Halep a fost învinsă de Caroline Wozniacki, CTP a avut obişnuita sa intervenţie la Digi 24 în care a comentat finala pierdută de liderul WTA. În discursul său, jurnalistul a enumerat motivele pentru care Halep a cedat în ultimul act de la Melbourne, spunând, printre altele, că având 29 de ani, daneza a beneficiat de o experienţă superioară.



De fapt, diferenţa de vârstă între Halep şi Wozniacki nu e atât de mare pe cât crede CTP. Halep are 26 de ani, iar Wozniacki, născută la 11 iulie 1990, are 27 de ani.



Ce a spus Cristian Tudor Popescu?



*Simona n-a câştigat această finală. A câştigat-o o jucătoare excepţională, Caroline Wozniacki, care a fost mai puternică fizic astăzi. Atât. Dar Simona a dominat-o la capitolul serviciu, la capitolul lovituri direct câştigătoare. E noua Simona. Cea care e capabilă să atace susţinut un meci întreg, dacă e nevoie, şi acum, aşa cum arată, Simona e cu adevărat aproape de câştigarea unui Grand Slam.



*De-acum, poate să câştige la Roland Garros, peste câteva luni, dar poate să câştige şi la Wimbledon, la US Open, pentru că jocul ei s-a împlinit acum. Acoperă tot terenul, face şi fază ofensivă, pune şi scurte, după cum aţi văzut, vine şi în faţă...Deci... Are 26 de ani Simona. Caroline Wozniacki - 29. A aşteptat un deceniu Wozniacki, aproape, după ce a fost nr.1 mondial, a aşteptat să câştige un Grand Slam.



*Şi iată că a reuşit acum şi mă bucur pentru această fată, care a muncit enorm pe terenul de tenis, a trăit pentru terenul de tenis şi merita acest titlu astăzi. Însă Simona are 26 de ani şi are o viaţă în tenis înainte. Sunt sigur, după ce am văzut-o aici, la Australian Open, sunt sigur că va câştiga un Grand Slam sau chiar mai multe.

