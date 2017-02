CSM Bucureşti, meci capital în Grupa Principală a Ligii Campionilor: o vedetă a „tigroaicelor“ are o situaţie incertă

Fetele pregătite de Aurelian Roşca au smuls un egal norocos, etapa trecută, acasă, cu Larvik (26-26), iar de acum nu prea îşi mai permit paşi greşiţi, dacă vor să se claseze între primele patru echipe din serie.





CSM Bucureşti va pleca, vineri, spre Ljubljana, acolo unde va întâlni Krim (sâmbătă, ora 18.00, Digi Sport, Dolce Sport). Având în vedere că, în acest moment, campioana Sloveniei e printre formaţiile aflate deasupra CSM-ului, e crucial ca „tigroaicele“ să câştige în deplasare pentru a urca în clasament. „Acum a început goana după puncte, acum trebuie să mergem numai la victorii la celelalte meciuri“, a admis şi Paula Ungureanu, după remiza cu Larvik.





Din păcate, tocmai portarul de 36 de ani, un om foarte important pentru CSM, s-a „rupt“ înaintea deplasării la Ljubljana. Campioana României a câştigat, luni, o restanţă din liga naţională cu CSM Roman, meci în care Ungureanu a părăsit terenul din cauza unei accidentări. La o zi după partida cu Roman, părea că Paula are şanse zero de a juca împotriva celor de la Krim. „În urma investigaţiilor medicale, am aflat că e vorba de o entorsă la genunchi. Ea e deja la recuperare. Probabil că vor fi câteva săptămâni de pauză“, a spus managerul Andrei Luca.





După ultimele zile însă, au apărut informaţii că există şanse ca Ungureanu să joace chiar sâmbătă la Ljubljana. Ar fi un câştig mare pentru CSM care a remizat cu Larvik şi datorită intervenţiilor salvatoare ale portarului.





Grupa Principală II

1. Gyor 5 4 1 0 153-117 8p

2. Midtjylland 5 3 0 2 128-127 6p

3. Krim 5 3 0 2 134-149 6p

4. Larvik 5 2 1 2 140-139 5p

5. CSM 5 1 1 3 122-130 3p

6. Esbjerg 5 1 0 4 136-151 2p





*Primele patru clasate vor ajunge în sferturi