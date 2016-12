CSA Steaua îl somează pe Becali să schimbe imediat numele echipei: "Decizia e definitivă! Îl vom executa silit"

Talpan susţine că sentinţa Comisiei de Apel este definitivă şi trebuie pusă în aplicare imediat. De asemenea, Florin Talpan i-a dat replica comandantului interimar al CSA Steaua, Cristian Petrea, în cadrul unui comunicat de presă, pe care îl prezentăm integral:

"Referitor la declaratia din data de 23 decembrie 2016 a comandantului interimar, al CSA Steaua Bucuresti, privind decizia Curtii de Apel Bucuresti pronuntata la data de 21 decembrie 2016 cum ca nu ar fi definitiva si irevocabila tin sa precizez urmatoarele:

Din pacate dl. Comandant interimar nu are pregatire juridica, dumnealui facand afirmatii eronate, care induc in eroare presa, opinia publica si suporterii care imi cer lamuriri.

Conform Noului Cod de Procedura Civila, nu mai exista sentinte "definitive si irevocabile" ci exista doar sentinte definitive.

Hotararea cu nr. 989, pronuntata la data de 21.12.2016 de catre Curtea de Apel Bucuresti, este o hotarare definitiva si executorie care trebuie si poate fi pusa in aplicare.

Sentintele definitive pot fi atacate cu o cale extraordinara de atac printre care si recursul, doar daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de Codul de Procedura Civila. Recursul este o cale de atac ce nu suspenda executarea sentintei definitive si executorie pronuntate de catre Curtea de Apel Bucuresti.

De aceea, in cazul in care decizia Curtii de Apel Bucuresti nu va fi respectata, eu ca si reprezentant conventional al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI, o voi pune in aplicare prin executare in mod silit.

Conform Hotararii cu nr 989/21.12.2016 atat Oficiul National al Registrului Comertului cat si SC FCSB S.A. vor fi obligati "sa radieze elementele "STEAUA BUCURESTI" din cuprinsul denumirii comerciale." respectiv sa nu le mai foloseasca, in caz contrar, ca si reprezentant conventional voi apela la rigorile si prevederile legii.

Daca pana in prezent, FRF si LPF, au dat dovada de rea credinta si nu au dorit sa puna in aplicare decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitiecu nr 3425/3.12.2014 si decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu nr 1119/24.04.2015, acum in schimb vor fi obligate sa puna in aplicare decizia Curtii de Apel Bucuresti cu nr. 989/21.12.2016 deoarece nu mai exista societatea cu numele SC Fotbal Club Steaua Bucuresti S.A., ONRC fiind obligata la efectuarea radierii elementelor "Steaua Bucuresti" din cuprinsul denumirii comerciale.

Mai mult decat atat, se vor face culpabili de nerespectarea unor Hotarari judecatoresti.

Nu cred ca reprezentantii FRF si LPF sau reprezentantii ONRC doresc sa li se atraga raspunderea penala.

Persoanele care dau informatii false si eronate inducand in eroare opinia publica dar mai ales suporterii, creand confuzie printre acestia, neavand nicio legatura cu activitatea juridica din dosarele in cauza, din contra, punandu-mi in permanenta piedici doar ca sa apara in atentia presei, ar trebui sa se abtina in a mai da declaratii.

Tin sa precizez ca notificarile catre UEFA privind masurile legale ce trebuiau a fi dispuse impotriva S.C. FCSB S.A., notificari formulate de catre mine de mai bine de doua luni de zile, nu sunt semnate nici la ora actuala de catre cei abilitati, acestia refuzand acest lucru sistematic si inexplicabil.

Oamenii de buna credinta, mari sportivi si suporteri m-au felicitat pentru ultima mare realizare obtinuta la Curtea de Apel Bucuresti in data de 21.12.2016 si pe aceasta cale le multumesc caci au fost alaturi de mine, in schimb nimeni din conducerea Clubului si a Ministerului Apararii Nationale nu a facut-o, din contra in fiecare zi sunt amenintat cu sanctionarea, de parca toti ar fi acolitii lui Becali.

Recursul este o cale extraordinara de atac conform capitolului III din Noul Cod de Procedura Civila respectiv art. 483 si urmatoarele.

Conform Noului Cod de Procedura Civila nu mai exista sentinte definitive si irevocabile ci doar sentinte definitive, iar adevaratii juristi stiu acest lucru.

Faptul ca unele persoane neavizate si necunoscatoare ale Noului Cod de Procedura Civila fac afirmatii eronate pentru a induce in eroare opinia publica cum ca S.C. FCSB S.A. ar avea sanse la formularea si judecarea recursului, mi se pare cel putin hilar, deoarece motivele de casare prevazute la art. 488 din Noul Cod de Procedura Civila nu sunt intrunite pentru atacarea hotararii cu nr. 989/21.12.2016 cu recurs.

Eventualul recurs al S.C. FCSB S.A. va fi respins ca inadmisibil, deoarece eventualul motiv de recurs nu s-ar incadra in nici unul dintre motivele prevazute de art. 488 din Noul Cod de Procedura Civila. Astfel, S.C. FCSB S.A. nu ar avea motive legale de a formula un recurs plauzibil deoarece Instanta de judecata a fost legal constituita, aceeasi judecatori care au participat la judecarea probelor au pronuntat si Hotararea, Instanta a dat atat cat s-a cerut, Hotararea a fost pronuntata cu respectarea competentei generale, materiale si teritoriale, Instanta nu si-a depasit atributiile puterii judecatoresti, Hotararea data nu cuprinde motive contradictorii si nici straine de natura cauzei si nu in ultimul rand nu s-a incalcat autoritatea de lucru judecat.

Pentru informatii reale, juridice si concludente, Comandantul interimar al CSA Steaua Bucuresti ar fi trebuit si ar trebui ca pe viitor sa se abtina in a face declaratii publice privind dosarele existente, doar pentru a iesi in atentia presei.

Ar trebui sa lase reprezentantul conventional al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua Bucuresti" sa dea raspunsuri juridice privind starea si evolutia dosarelor, precum si interpretarea acestora, deoarece doar acesta este abilitat sa poata raspunde cunoscand foarte bine situatia dosarelor, in urma muncii asidue de mai bine de 14 ani in legatura cu aceste dosare.

Niciodata pana la Talpan Florin Costel nu s-a auzit in presa de vreun dosar castigat de CSA Steaua Bucuresti impotriva celor de la S.C. FCSB S.A..

Prin aceste comunicate de presa in spatiul public, ale diverselor persoane care nu au depus nici cel mai mic efort la solutionarea cauzelor litigioase ale Clubului CSA Steaua Bucuresti, ci din contra mi-au ingradit activitatea neluand masurile pe care eu le-am propus pentru apararea intereselor Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI", s-a dorit si se doreste musamalizarea activitatii si rezultatelor mele remarcabile si insusirea de catre altii a roadelor muncii mele.

Nu inteleg cum toate persoanele care mi-au pus piedici in activitate si mi-au ingradit activitatea au fost avansate in grad si functii, iar eu, in schimb, care am readus fotbalul la notorietatea din trecut si am readus gloria numelui Steaua Bucuresti, sunt constrans, amenintat, hartuit, incercandu-se a se lua impotriva mea masuri coercitive nelegale, in loc sa fiu felicitat, avansat si numit in functia pe care o merit la CSA Steaua Bucuresti.

Ca ofiter de justitie care respect litera legii mai presus de orice, care imi indeplinesc cu profesionalism atributiile de serviciu, sunt jignit inclusiv in mass-media, sunt hartuit in mod constant, amenintat cu bataia si chiar cu moartea. Am tinut sa fac aceste precizari pentru ca nu este normal ca un ofiter care isi indeplineste obligatiile servind institutiile statului sa nu aibe nici o protectie si sa nu beneficieze de roadele muncii sale, in schimb diverse persoane atribuindu-si toate rezultatele mele remarcabile beneficiind direct de pe urma acestora.

Referitor la declaratiile unor sportivi ca domnul Dica, Domnul Neaga, Domnul Chipciu, pe care ii apreciez la adevarata lor valoare, le aduc la cunostinta faptul regretabil ca din pacate ei si-au desfasurat activitatea sportiva la o societate comerciala cu numele de SC FCSB SA care nu are nicio legatura cu adevarata Steaua Bucuresti, societate comerciala care nu a detinut niciodata palmaresul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI" si care si-a insusit in mod fraudulos dreptul de a evolua pe prima scena a fotbalului romanesc.

Fiind indusi in eroare atat cei de mai sus cat si multi altii ar fi trebuit sa se "trezeasca" macar in anul 2014 dupa pronuntarea hotararii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Atunci doar suporterii, dar mai ales cele doua peluze - in fond adevarata galerie stelista -, au realizat ca timp de 11 ani au fost indusi in eroare, iar de atunci si pana astazi ei n-au mai fost prezenti pe stadioane la meciurile Fcsb - ului.

In legatura cu afirmatiile domnului Ilie Nastase, aparute in presa zilele acestea, tin sa precizez faptul ca sunt afirmatii denigratoare la adresa Statului Roman, la adresa Armatei Romane, a carei uniforma o poarta si azi la parade, la adresa mea si a celor care muncesc si isi dau silinta pentru a reinvia fotbalul militar, lezand pe toti sportivii care si-au desfasurat si-si desfasoara activitatea in cadrul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI", lezand onoarea tuturor acelora care au adus si aduc glorie acestui club totalitar romanesc de stat.

Nu inteleg si nici nu as putea intelege cum un sportiv ca Ilie Nastase care si-a desfasurat activitatea sportiva in cadrul clubului nostru poate sa aiba astfel de afirmatii in spatiul public.

Chiar daca este general si un fost un mare sportiv, opiniile dumnealui si indicatiile catre Ministerul Apararii Nationale privind viitorul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA BUCURESTI" nu trebuiesc luate in consideratie, fiind opinii total subiective si nicidecum obiective, avand in vedere stransa legatura de prietenie si colaborare cu Becali si cu S.C. FCSB S.A..

Mai mult decat atat, Ilie Nastase a fost numit o perioada chiar administratorul S.C. FCSB S.A., entitate cu care CSA Steaua Bucuresti este in litigiu de ani de zile.

Vreau sa asigur pe adevaratii suporteri stelisti ca in ceea ce ma priveste voi continua lupta pe toate caile legale ca fotbalul stelist sa revina acolo unde ii este locul.

Toate masinatiunile si ilegalitatile S.C. FCSB S.A. acum incep sa iasa la iveala.

Cu siguranta aceste nereguli ar putea face obiectul altor dosare, dar mie nu imi este teama deoarece am alaturi de mine Sportivii Stelisti fosti si actuali, suporterii care ma sustin si legea.

In concluzie, Hotararea cu nr. 989 pronuntata la data de 21.12.2016 de catre Curtea de Apel Bucuresti, este o hotarare definitiva si executorie care trebuie sa fie pusa in aplicare.

Este o sentinta definitiva si executorie domnilor de la FCSB, FRF, LPF si ONRC.

Acest lucru insa trebuie sa-l inteleaga si mass-media care pana acum, constient sau nu, sau in in mod voit, a facut jocul unor oameni certati cu legea, incurajand nerespectarea uror hotarari judecatoresti considerandu-se mai presus de lege si mai presus de instantele judecatoresti.

FORZA STEAUA!

STEAUA INSEAMNA C.S.A!



