Cristina Neagu a plecat plângând de la Buducnost: "Nu mă aşteptam de la aşa ceva! Chiar nu înţeleg de ce a făcut asta"

Neagu s-a despărţit cu lacrimi în ochi de Buducnost Podgorica, care a pierdut chiar în faţa viitoarei sale echipe, scor 20-26 în favoarea CSM-ului. Cristina plâns după meci, pentru că a jucat foarte puţin şi a înscris doar trei goluri.

"Nu ştiu de ce am jucat aşa de puţin, ştie doar antrenorul, Poate vrea să îşi pregătească restul jucătoarelor. Eu am început bine meciul, dar nu stiu de ce nu am mai jucat. Chiar nu înţeleg asta. La ultimul meci, am jucat extrem de puţin şi am un sentiment, nu ştiu cum să îl numesc.



Părăsesc echipa după cele mai importante performanţe ale carierei, îmi vor lipsi lucruri. Partea mea la Buducnost s-a terminat practic azi. Privesc înainte şi mă bucur că românii m-au susţinut în aceste zile. Să susţină şi CSM.



Vine vacanţa, după aceea echipa naţională, din nou vacanţă, vom avea un lot foarte bun. Sper că ne vom regăsi la Budapesta şi la anul. Mi-au zis să nu plâng pentru că vin acasă şi mă aşteaptă cu braţele deschise. Privesc şi cu urme de regret, dar abia aştept să încep pregătirea cu CSM. Au fost momente pline de emoţie în ultimele zile. Mi-am terminat treaba la Buducnost. Îmi pare foarte rău că nu am ajuns în finală. Cred că vor fi mai mulţi români la anul în tribune, eu mă gândesc deja că vom evolua în Final Four", a spus Neagu pentru Digi Sport.