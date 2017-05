Cozmin Guşă, preşedintele federaţiei de judo: „Medaliaţii cu aur din Malta vor fi recompensaţi financiar”

"Putem să vorbim chiar la modul superlativ despre performanţa perechilor în Judo Kata, care înseamnă un judo demonstrativ, în care poţi să demonstrezi la cea mai înaltă calitate tehnicile de judo. Prin aceste două medalii de aur, atât la masculin, cât şi la feminin, România îşi afirmă supremaţia europeană, care înseamnă foarte mult pentru ţara noastră, ce investeşte atât de puţin în judo şi are, totuşi, o masă de selecţie extrem de redusă. Este rezultatul unei munci de echipă. Este mai puţin meritul Federaţiei de Judo. Noi punem la dispoziţie fondurile pentru deplasare. Această disponibilitate a lor pentru efort, la vârste la care alţii nu se mai gândesc la astfel de activităţi, îi cinsteşte. Felicitări din partea noastră! O să-i aştepte şi o recompensă financiară. Aşa cum am spus când am preluat şefia Federaţiei Române de Judo, absolut orice performanţă va fi răsplătită. Este o onoare pentru Federaţie. Cred că trebuie să fie o onoare şi pentru sportul românesc", a afirmat, în direct, la postul Realitatea Tv dl. Cozmin Guşă.