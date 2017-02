Cosmin Guşă a dezvăluit obiectivul Federaţiei Române de Judo pentru Olimpiada din 2020, de la Tokyo

El a dezvăluit în emisiunea lui Denise Rifai, de la Realitatea TV, ce anume l-a apropiat de acest sport nobil. Judoul este o tradiţie în familia lui Cozmin Guşă, după ce fiul noului şef al FRJ a devenit campion şi face parte şi din lotul olimpic al României.

"Eu am făcut ceva box în tinereţe, eram adolescent, până m-a prins tata, care a fost boxer profesionist, a fost campion, şi nu m-a mai lăsat să practic. Îi invidiam pe colegii mei din Câmpia Turzii care erau la judo, un sport nobil, cu costumurile speciale, kimonourile. Pasiunea e veche. De 15 ani sunt alături de Federaţie. Fiul meu s-a dus la judo ca să nu mai fie bătut, avea tendinţa să ia bătaie. A ajuns şi campion, face parte din lotul olimpic al României. Judoul mi-a dat foarte multe satisfacţii personale. Am trăit emoţii pozitive şi negative. Judoul e un fenomen în jurul căruia oameni valoroşi din politică, din mass-media, din afacerile internaţionale gravitează. Sunt în anturajul judoului internaţional şi datorită prietenului meu Marius Vizer, şeful judoului mondial. Judoul a însemnat mult pentru mine, acum trebuie să dau înapoi, pentru că a ajuns într-o situaţie nu prea bună", a spus consultanul politic.

Cozmin Guşă a vorbit, apoi, despre filosofia pe care doreşte s-o implementeze la forul în fruntea căruia tocmai a fost instalat. "Judoul are la bază o filosofie a respectului, a onoarei. O luptă între combatanţi, unul la unul, fără rezerve, dar cu multă curtoazie, eleganţă şi corectitudine", crede Guşă.





"Eu o să fac ce ştiu. Ce ştiu e să aduc fonduri într-o co-interesare cu oamenii care vor sponsoriza. Ştiu să organizez şi cred că ştiu să impun un sistem relaxat, dar foarte riguros de disciplină în interiorul organizaţiei. Şi judoul, dar şi sportul românesc, dar şi orice altă organizaţie din România suferă dintr-o criză de management şi marketing. La marketing punem imaginaţia şi ideile. Problemele din judo pe care sper să le rezolv sunt, într-un fel, şi problemele din societatea românească. Judoul are la bază o filosofie a respectului, a onoarei. O luptă între combatanţi, unul la unul, fără rezerve, dar cu multă curtoazie, eleganţă şi corectitudine. Eu nu pot să nu recunosc că proiectul meu personal nu este doar să rezolv FRJ, ci să reuşesc să infestez, la modul pozitiv al cuvântului, şi sportul românesc şi societatea românească", a specificat preşedintele FRJ.

Cozmin Guşă a vorbit despre modalităţile de finanţare ale judoului românesc, un sport care nu este "atât de scump precum tenisul, spre exemplu", potrivit noului şef FRJ. "Judoul este un sport mai puţin scump decât tenisul, de exemplu. Bani există pe piaţa asta. Am avut un colaborator important, un specialist foarte bun în fonduri europene, care ne-a ajutat pro-bono, Florian Marin. El a încercat să demonstreze cum foarte simplu bani nerambursabili sau cu o cotă mică de co-finanţare pot să fie aduşi în judo. Dar în acelaşi timp banii ăştia pot să fie aduşi în sportul românesc, în general, şi e bine că au fost de faţă şi ministrul Marius Dunca şi preşedintele COSR Mihai Covaliu, care e şi el la început de activitate, şi chiar secretarul general George Boroi. Sportul românesc, într-un fel, e la început", a atras atenţia consultanul politic.

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Judo a amintit despre pasul spre coordonare pe care trebuie să-l facă Alina Dumitru şi Corina Căprioriu, două dintre campioanele noastre la judo. "Marele atu al românilor, în afară de umor, sunt imaginaţia şi performanţa individuală. Din sport, putem să aducem în plus o imagine României. Ţările puternice, astăzi, mizează foarte mult pe sport, mizează pe campionii lor. Multe n-au campioni sau foşti campioni de talia alor noştri, dacă ne gândim la Nadia, la Ilie Năstase, la Hagi sau chiar la Alina Dumitru sau Corina Căprioriu, campioanele noastre care astăzi au fost votate să facă parte din conducere. Îşi asumă o muncă de coordonare. Adică sunt sportivi inteligenţi, că de asta au avut rezultate în plan individual, exemplari în comportamentul lor, care acum vin în zona de coordonare, pe care o s-o trebuiască s-o înveţe. Sunt simboluri internaţionale şi trebuie să creăm o emulaţie. Cum emulaţie ar trebui să se creeze în fiecare organizaţie din România", a precizat Guşă.

Consultanul politic a pus, apoi, degetul pe rană: premierea sportivilor. Cozmin Guşă a reiterat cazurile în care campionii de la diferite sporturi nu sunt remuneraţi pentru performanţele lor.

"Proiectul ăsta pentru mine e şi o datorie, pentru că judoul mi-a dat, trebuie să dau înapoi, dar e şi o provocare. Pornind de la un sport foarte respectat în lume, în jurul căruia gravitează politicieni, oameni de forţă din mediul de afaceri sau din mediul de influenţă, să infestăm la modul pozitiv atmosfera din sportul românesc şi din societatea românească. O să mizăm foarte mult pe marketing, că la asta ne pricepem, o să mizăm pe un sistem de premiere la următoarele Campionate Naţionale de la Cluj, de peste 2 săptămâni, o să investim circa 100.000 de lei deja în premii pentru sportivi şi pentru antrenori. În România, în sport, nu se mai dau beneficii financiare, se dă o medalie în prezenţa ultimilor spectatori care au rămas în sală, indiferent de sport. După aceea, nici bani de drum pentru sportivii care au câştigat să meargă acasă. Nu putem să facem performanţă aşa", a tras un semnal de alarmă Cozmin Guşă.

"Încercăm să creăm un model de conducere colectivă între oameni care au demonstrat în business şi oameni care au demonstrat în sport" a accentuat Cozmin Guşă, care, ulterior, a dezvoltat echipa de business alături de care doreşte să sprijine judoul din punct de vedere financiar.

"Primul exemplu va fi la Cluj, unde toată echipa asta nouă care s-a ales, din care fac parte şi cele două campioane şi fostul lor antrenor Florin Bercean, antrenorul lotului olimpic, plus câţiva oameni de afaceri, printre care şi un pioner al judoului, Ioan Cosmescu, care e un româno-american foarte bogat, un inventator mondial al bisturiului de unică folosinţă şi judokan, a venit şi el în echipa de conducere şi cu mintea, şi cu banii, şi cu tot... Şi mai sunt câţiva oameni de afaceri, l-aţi văzut pe Hamza Karimov, care a luat cele mai multe voturi. Încercăm să creăm un model de conducere colectivă între oameni care au demonstrat în business şi oameni care au demonstrat în sport, pentru a conduce sportul pe principii de performanţă sportivă şi de performanţă în marketing şi management. Cam asta este procedura", a spus consultanul politic.

Apoi, Cozmin Guşă a amintit peronalităţile de la nivel mondial care au un cuvânt greu de spus în acest sport nobil: "Avem şi un vicepreşedinte de onoare, nu vreau să-l uit pe domnul judecător Petre Lăzăroiu, de la Curtea Constituţională. Avem şi legalitatea de partea noastră, a fost votat în unanimitate vicepreşedinte de onoare al forului. Îl va seconda din punctul ăsta de vedere pe Marius Vizer, care e preşedinte de onoare al federaţiei Române de Judo, care la rândul lui îl are preşedinte de onoare pe Vladimir Putin la Federaţia Internaţională de Judo. Ca să vedeţi judoul cât de bine relaţionat este inclusiv în mediul politic sau de influenţă".

Foarte important, Cozmin Guşă a precizat care sunt obiectivele de la judo la Olimpiada de la Tokyo din 2020. Consultanul politic a vorbit despre sacrificiile pe care le fac sportivii români pentru a ne menţine în top, în comparaţie cu ţări care investesc mult mai mult. "În 2020, la Olimpiada de la Tokyo, în patria judoului, ne propunem să luăm două medalii, minimun o medalie, dar două medalii olimpice, ceea ce la baza noastră de selecţie de 3000 de sportivi este foarte mult. În comparaţie, Brazilia are 1 milion de sportivi. România are 3000 de sportivi şi are medalie olimpică. Brazilia are 1 milion de sportivi legitimaţi, care, sigur, acuma la Rio a luat mai multe medalii olimpice, dar până acum era la nivelul României sau mai jos. În Franţa sunt 600.000 de sportivi legitimaţi şi nu au avut atâtea medalii câte am avut noi. Suntem talentaţi şi trebuie să beneficiem de asta. Obiectivul este şi 3-5 medalii la Campionatele Mondiale şi 5-7 medalii la Campionatele Europene", a spus Guşă.

În încheiere, noul preşedinte al Federaţiei Române de Judo a numit unul dintre cei mai importanţi sponsori ai forului pe care îl conduce, sponsor ce va investi 100.000 de euro:

"E bine că am găsit sponsori. Primul sponsor pe care l-am găsit va investi 100.000 de euro pe 4 ani doar pentru premiile de la Campionatele Naţionale de seniori şi juniori, e o companie românească 100 la sută, e Transferoviar Grup. Şi vom avea mulţi alţi sponsori de aceeaşi dimensiune. Eu sper ca şi alte federaţii s-o ia pe urmele noastre şi să reuşească să aducă sponsori consistenţi, pentru că doar cu bani de la stat nu poţi să faci performanţă aşa cum ţi-ai dori".

Sursa: realitatea.net