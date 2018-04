Cornel Dinu îl face analfabet pe un fotbalist cu peste 100 de meciuri la echipa naţională: „Săracu, are 400 de cuvinte şi nu ştie că există virgulă în limba română“

"L-am ascultat pe Raţ încercând să vorbească limba română. Nu mai spun de dezacorduri, el are doar vreo 400 de cuvinte în lexic, dar ticul acela îngrozitor ... El nu cred că ştie că există şi virgula în limba română. Şi sărea aşa mereu, e dramatic, a mai fost şi căpitanul echipei naţionale. Ferească-mă Dumnezeu de astfel de timpuri. Am asistat la acest final nescuzabil pentru Raţ, un jucător cu mare experienţă, dar cu nişte calităţi discutabile. Raţ este una dintre marile curiozităţi ale fotbalului. El este un apărător stânga, a jucat de 100 şi ceva de ori în echipa naţională, deşi el n-a avut niciodată marcaj, n-a avut deposedare. Şi acum a făcut un fault de neprivit, înfiorător, tocmai pentru că el are această deprindere de mic să atace mingea şi să nu facă mai mult un filaj. El n-a avut niciodată nici joc de cap. Dar iată că a strâns atâtea meciuri la echipa naţională, profitând şi de lipsa unei concurenţe. Ştefan Radu a refuzat de prin 2007 să mai vină la echipa naţională" , a declarat Cornel Dinu pentru Telekom Sport.

Răzvan Raţ a revenit în Liga I şi a debutat în tricoul Timişoarei. Însă, primul meci jucat de fundaşul stângă în campionatul intern după o pauză de 15 ani s-a terminat foarte prost. În prelungirile partidei cu Sepsi, scor 2-2, Răzvan Raţ a avut o intrare criminală asupra lui Kuku şi a primit direct cartonaşul roşu.