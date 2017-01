Corespondenţă din Melbourne - A venit fără antrenor, dar a ajuns pe tabloul principal la Australian Open 2017: "M-a antrenat prietenul meu. Mulţi mi-au zis să mă las! De ce să mă las? "

Ana Bogdan, 23 de ani, a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut trei tururi de calificare. A dat însă peste rusoaica Elena Vesnina, numărul 14 mondial, care a fost o nucă prea tare. Ana s-a ţinut bine în primul set şi a mers cap la cap până la 5-5, apoi a cedat şi a pierdut cu 7-5. în setul al doilea n-a rezistat prea mult şi a trebuit să se recunoască învinsă cu 6-2, după o oră şi 25 minute.

Performanţa ei este totuşi extraordinară, mai ales că Ana a venit la Melbourne fără antrenor. Ea este pregătită de tatăl ei, care a rămas însă acasă, pentru a o pregăti pe sora ei mai mică. “M-am antrenat cu fetele de pe aici, m-a mai ajutat şi prietenul meu, m-am descurcat pănă la urmă. Din păcate, după ce am ajuns pe tabloul principal am pus singură presiune pe mine. Eu nu am jucat prea multe meciuri într-o aşa atmosferă şi am fost copleşită cumva. Adversara mea avea altă experienţă, se vedea că era mai stăpănă pe ea, eu m-am pierdut în unele momente şi am greşit nişete mingi pe care în mod normal nu le greşeam. Rămân de la Australian Open cu o experienţă extarordinară, practic, am mai trecut un hop şi sper ca de acum să fie mai uşor“, a spus Ana Bogdan.

Ea a dezvăluit că îşi doreşte ca anul acesta să intre între primele 100 de jucătoare ale lumii şi să câştige un turneu WTA. “Trebuie să joc cât mai mult, să am jocuri, turnee. Anul trecut am jucat prea puţin. Îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă deoarece am pătimit mult din cauza accidentărilor, apoi îmi doresc să fac şi eu parte din echipa de FED Cup. Chiar mi-ar plăcea să joc pentru România, am visat mereu la asta”, a mai spus jucătoarea de 23 de ani din Sinaia.

Ana crede că acest Australian Open îi poate debloca într-un fel cariera şi o poate readuce în top, acolo unde era la 16 ani, când fusese considerată una dintre cele mai promiţătoare tinere jucătoare din Europa. "Au fost destule momente în care mi se spunea să mă las. De ce să mă las? Întotdeauna trebuie să găseşti o portiţă să mergi înainte. Eu aşa am gândit mereu. Modelul meu este o schioare, care a revenit după multe accidentări. De la ea m-am insipirat, aşa că voi merge şi eu înainte indiferent de situaţie"

