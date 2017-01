Corespondenţă din Melbourne - Cum explică Sorana Cîrstea înfrângerea cu Muguruza şi unde crede că a greşit azi

Sorana a făcut totuşi un turneu consistent cu trei victorii importante, care îi vor aduce un salt de 20 de locuri în clasamentul WTA. Contra Garbinei Muguruza lucrurile nu au mers aşa cum şi-ar fi dorit, sportiva din Spania dominând meciul şi impunându-se fără prea mari probleme. La finalul partidei, Sorana a explicat ce nu a mers şi unde crede că a pierdut partida.

Parcursul tău s-a oprit în optimi. Se putea mai mult?

Azi nu cred. Trebuie să recunosc că adversara a fost mai bună decât mine.A servit bine, a returnat bine, a fost mai agresivă pe retur. Pentru mine a contat şi faptul că nu mai jucasem contra ei şi când întâlnesc pe cineva împotriva căruia nu am mai jucat mă simt puţin stingheră, intru mai greu în joc.

Unde crezi că ai pierdut disputa?

Am stat prea mult pe serviciul doi. Nu mi-a intrat primul serviciu aşa cum îmi doream. Apoi, am pierdut nişte mingi în momente cheie. Nu în ultimul rînd am fost mai moale pe picioare faţă de meciurile precedente.

Una peste alta un turneu bun?

Da.poate chiar foarte bun. Nu am venit cu mari aşteptări, pentru că nu îmi mai fixez obiective. dar s-a văzut faptul că am muncit în pregătire şi acesta este un lucru pozitiv. În tenis e ca la şcoală, dacă îţi faci temele cum trebuie nu ai cum să ai note proaste. mai devreme sau mai târziu apar rezultatele.

Ce urmează pentru tine?

Până joi stau aici şi mă antrenez, apoi plec la Taipei, pentru un turneu WTA în Taiwan. de acolo, acasă, pentru FED Cup şi după aceea la Budapesta, pentru alt turneu. Trebuie să încep să urc, să-mi construiesc o poziţie mai bună şi în clasament. Până la urmă azi am jucat contra unei adversare de Top 10, în vreme ce eu sunt pe locul 78 în lume.

Cine crezi că poate juca finala?

Nu ştiu să spun acum, poate din sferturi încolo să îmi fac o părere. Totuşi, cred că şi Muguruza are şanse destul de mari. Joacă bine, e în formă.

De la Federaţie te-a sunat cineva, măcar în perspectiva meciului de FED Cup?

Nu, dar nu e ceva nou. Vorbesc mereu cu Alina Tecşor, care mi-a fost antrenoare, dar pe ea nu o consider de la Federaţie. Suntem prietene.

Pănă la viitorul Grand Slem ce aştepţi din punct de vedere al evoluţiei tale?

Eu tratez la fel orice turneu. Fie că e Grand Slem, fie că e alt turneu, încerc să joc la fel. Sper să fiu sănătoasă şi cam atât.

Pentru Sorana Cîrstea, participarea în optimile de finală a fost cea mai bună performanţă a sa la competiţia de la Melbourne. Cîrstea a ajuns anterior în turul trei la Australian Open în 2012 şi 2013. Cea mai bună performanţă a sa la un Grand Slam este participarea în sferturile de finală la Roland Garros, în 2009.

Premiul pentru participarea în optimi la Australian Open este de 220.000 de dolari australieni.

