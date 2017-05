Cojanu a fost învins de Parker într-un meci pentru centura WBO la categoria grea: „Nu am meritat să fiu penalizat!“

"Am dat tot ce am avut. Nu ştiu dacă am meritat să fiu penalizat cu un punct. Din punctul meu de vedere meciul a fost mult, mult mai strâns decât rezultatul anunţat", a declarat Răzvan Cojanu, citat de News.ro.

Parker (25 de ani) s-a impus la puncte în 12 runde în faţa lui Cojanu (119-108, 117-110, 117-110) şi şi-a apărat cu succes centura câştigată în decembrie 2016, când l-a învins pe mexicanul Andy Ruiz. Neozeelandezul rămâne neînvins la profesionişti (23-0), iar Cojanu (30 de ani) are acum în palmares 16 victorii şi trei înfrângeri.