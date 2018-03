Cine e AFC Hermannstadt, echipă care a umilit-o pe FCSB în Cupa României

Divizionara secundă AFC Hermannstadt a reuşit o calificare istorică în semifinalele Cupei României, după ce s-a distrat cu FCSB în partida de ieri. Pe lângă cele trei goluri, sibienii au ratat alte câteva ocazii uriaşe.

Pe vremuri, Cupei României i se spunea “competiţia surprizelor” pentru că din când în când aducea în fazele finale echipe din eşaloanele inferioare. AFC Hermannstadt, formaţiei înfiinţată în 2015 sub “patronajul” autorităţilor locale, este revelaţia actualei ediţii. După ce au trecut de FC Voluntari şi Juventus Bucureşti, echipe din primul eşalon, sibienii au câştigat ieri cu 3-0 meciul cu FCSB din sferturile de finală în faţa unui stadion aproape plin. De fapt, a fost a doua zi consecutivă în care oamenii au venit la arenă, partida fiind programată iniţial miercuri seara, dar amânată o zi din cauza tereului impracticabil.

Meciul a mers într-o singură direcţie, spre poarta lui Bălgărdean, care a avut parte la debutul său la FCSB de o prestaţie catastrofală a oamenilor din faţa sa, adică fundaşii centrali Bălaşa şi Larie. Aceştia au fost jaloane la golurile marcate de Rusu (minutul 11) şi Blănaru (minutul 29) în prima parte. Recitalul sibienilor a continuat în partea a doua, când Rusu a reuşit dubla în minutul 63, iar Hermannstadt a ratat alte 5-6 ocazii uriaşe de gol, lovind de două ori şi bara!

“Nu am nicio explicaţie pentru că ne-am prezentat în halul ăsta. Am fost penibili cu toţii, să jucăm cu o ligă a doua şi să nu reuşim să ne impunem… Când intri pe teren şi nu ai atitudine, nu mai contează numele jucătorilor. Sunt supărat pe toţi, nu doar pe fundaşi, pentru că nu am făcut ce trebuia să facem. Cupa era un obiectiv, era un trofeu pus în joc şi trebuia să avem o altă atitudine. Chiar dacă terenul a fost cum a fost, s-a amânat meciul o zi, nu avem nicio scuză. Dacă jucăm tot aşa, pierdem şi titlu”, a spus antrenorul Nicolae Dică la final.

“E o victorie mare, dar sper să rămânem cu picioarele pe pământ. Obiectivul nostru principal rămâne promovarea în prima divizie”, a declarat Alexandru Pelici, tehnicianul gazdelor. AFC Hermannstadt ocupă locul al doilea în Liga a doua în acest moment, la un punct de liderul Dunărea Călăraşi.

A fost al doilea sfert de finală al Cupei României, după ce Gaz Metan Mediaş a învins-o marţi pe Astra cu 1-0. Partidele Botoşani - Iaşi şi Craiova - Dinamo au fost amânate.



Echipele

AFC Hermannstadt: Cabuz - A. Coman, Pîrvulescu, Ionuţ Stoica, Tătar - Danci, Dîlbea - Petrescu (Lupu 68), Blănaru (Târnovan 82), Hergheligiu (Neagu 85) – Rusu. Antrenor: Alexandru Pelici

FCSB: Bălgrădean - A. Jorge (Ianis Stoica 66), Larie, Bălaşa, Filip - Ov. Popescu, Nedelcu (Gnohere 46) - Man, Budescu, Fl. Coman - Fl. Tănase. Antrenor: Nicolae Dică